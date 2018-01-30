تأجيل التصويت على إعادة انتخاب بويغديمونت لرئاسة إقليم كتالونيا

أعلن رئيس البرلمان الكتالوني روجر توينت، أن التصويت لاختيار رئيس جديد للإقليم، الذي كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، قد جرى تأجليه، ولكنه أصر على أن الزعيم السابق المنفي كارلوس بويغديمونت، هو المرشح الوحيد القادر على قيادة كتالونيا، بالرغم من معارضة مدريد.

© REUTERS/ Albert Gea المحكمة الدستورية الإسبانية: يجب على زعيم كتالونيا السابق الحضور لمقر البرلمان

القاهرة — سبوتنيك . وقال تورينت، في تغريدة له على "تويتر": "إن جلسة اليوم تأجلت، ولكن تحت أي ظرف من الظروف، لن يتم إلغاؤها، ولن يتم تقديم مرشح آخر".

وأضاف تونت في تغريدة أخرى: "لا نائب رئيس الحكومة الإسبانية ولا المحكمة الدستورية، سيقرران بالنيابة عنا، من يتولى رئاسة الحكومة".

وقد أعلن، في 17 يناير/ كانون الثاني، اختيار برلمان كتالونيا لروجر تورنت رئيسا لبرلمان كتالونيا.

وكان تورنت (38 عاما) نائبا في برلمان كتالونيا مدة 3 دورات.