راهبة كولومبية مختطفة شمالي مالي تناشد بابا الفاتيكان لإنقاذها

دعت راهبة كولومبية، اختطفها مسلحون شمالي مالي قبل نحو عام، بابا الفاتيكان لأن يشفع لها ويتدخل لإنقاذها.

نواكشوط — سبوتنيك. ووجهت الراهبة كلوريا سيسيليا نارفييز، في شريط مصور بثته، اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام مرتبطة بجماعة "نصرة الإسلام المسلمين"، نداء مباشرا للبابا فرانسيس بعد مرور عام على اختطافها، قائلة: "اعمل المستحيل حتى تطلق سراحي".

© REUTERS/ POOL البابا فرنسيس يمزح مع راهبات بيرو بالنكات

ويبدو من المقطع المصور، الذي تبلغ مدته نحو خمس دقائق، أنه كان من المقرر بثه نهاية العام الميلادي، حيث أنه يتحدث عن أعياد الميلاد واحتفالات المسيحيين، ويعلق المتحدث في الفيديو بأنه "في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بهذه الأعياد، فإن الراهبة تعاني وتمر بأسوأ عيد لها".

كما استعرض الفيديو صور ثمانية رهائن كانوا مختطفين لدى جماعات مسلحة تنشط بشمال مالي، اندمجت لاحقا في جماعة "نصرة الإسلام المسلمين".

وقالت الرهينة الكولومبية التي اختطفت، في شباط/فبراير 2017، إنها من كولومبيا وتبلغ من العمر 56 عاما، وبعد أن وجهت تهنئة خاصة لبابا الفاتيكان "طالبته بأن يساعدها حتى تستعيد حريتها، وجهت تهنئة بأعياد الميلاد للبعثة التي كانت تعمل ضمنها".

© AFP 2018/ Habibou Kouyate مقتل ثلاثة جنود في مالي مع تدهور الوضع الأمني

جدير بالذكر أن النفوذ المتزايد للجماعات المتطرفة في مالي أدى إلى زعزعة استقرارها بعد خمسة أعوام من تدخل القوات الفرنسية لدحر تمرد المسلحين الذين كانوا ينادون باستقلال شمال البلاد وتطبيق الشريعة الإسلامية في إقليم كيدال عام 2012.

ومن بين أبرز الجماعات الإرهابية هناك، جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تبنت هجمات وقعت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأدت إلى مقتل 10 جنود من قوات حفظ السلام الأممية والجيش المالي وجندي من القوات الأفريقية لدول الساحل.