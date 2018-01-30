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12:58 30 يناير/ كانون الثاني 2018
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    البابا فرنسيس

    راهبة كولومبية مختطفة شمالي مالي تناشد بابا الفاتيكان لإنقاذها

    © REUTERS/ OSSERVATORE ROMANO
    العالم
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    دعت راهبة كولومبية، اختطفها مسلحون شمالي مالي قبل نحو عام، بابا الفاتيكان لأن يشفع لها ويتدخل لإنقاذها.

    نواكشوط — سبوتنيك. ووجهت الراهبة كلوريا سيسيليا نارفييز، في شريط مصور بثته، اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام مرتبطة بجماعة "نصرة الإسلام المسلمين"، نداء مباشرا للبابا فرانسيس بعد مرور عام على اختطافها، قائلة: "اعمل المستحيل حتى تطلق سراحي".

    البابا فرنسيس في زيارته لتشيلي
    © REUTERS/ POOL
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    ويبدو من المقطع المصور، الذي تبلغ مدته نحو خمس دقائق، أنه كان من المقرر بثه نهاية العام الميلادي، حيث أنه يتحدث عن أعياد الميلاد واحتفالات المسيحيين، ويعلق المتحدث في الفيديو بأنه "في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بهذه الأعياد، فإن الراهبة تعاني وتمر بأسوأ عيد لها".

    كما استعرض الفيديو صور ثمانية رهائن كانوا مختطفين لدى جماعات مسلحة تنشط بشمال مالي، اندمجت لاحقا في جماعة "نصرة الإسلام المسلمين".

    وقالت الرهينة الكولومبية التي اختطفت، في شباط/فبراير 2017، إنها من كولومبيا وتبلغ من العمر 56 عاما، وبعد أن وجهت تهنئة خاصة لبابا الفاتيكان "طالبته بأن يساعدها حتى تستعيد حريتها، وجهت تهنئة بأعياد الميلاد للبعثة التي كانت تعمل ضمنها".

    الجنود في مالي
    © AFP 2018/ Habibou Kouyate
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    جدير بالذكر أن النفوذ المتزايد للجماعات المتطرفة في مالي أدى إلى زعزعة استقرارها بعد خمسة أعوام من تدخل القوات الفرنسية لدحر تمرد المسلحين الذين كانوا ينادون باستقلال شمال البلاد وتطبيق الشريعة الإسلامية في إقليم كيدال عام 2012.

    ومن بين أبرز الجماعات الإرهابية هناك، جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، التي تبنت هجمات وقعت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأدت إلى مقتل 10 جنود من قوات حفظ السلام الأممية والجيش المالي وجندي من القوات الأفريقية لدول الساحل.

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    أخبار العالم, مالي
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