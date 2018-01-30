وزير الخارجية الإيراني يسخر من أمريكا بكيس رقاقات البطاطس

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء 30 يناير/ كانون الثاني، إن علامة المعيار الإيرانية "استاندراد" مخصصة للبضائع الغذائية وليست العسكرية.

وأضاف وزير الخارجية على حسابه بموقع تويتر:"منذ مدة عرضت الولايات المتحدة مسرحية لـ "صاروخ إيراني" مقدّم من قبل السّعودية؛ مضيفا يجب القول لهم إن الصاروخ الذي تم تدميره بشكل كامل بواسطة الباتريوت لا يهبط على الأرض سليما".

A while ago US showed a Saudi-supplied Iranian missile intact. They must've been told a missile destroyed by a Patriot does not land fully assembled. So now US shows UNSC missile fragments w/ Iranian Standard Institute logo, as on our foodstuffs. Try fabricating "evidence" again. pic.twitter.com/0wBuKzezuj — Javad Zarif (@JZarif) January 30, 2018

​وتابع ظريف:"لقد قاموا باستعراض قطعات من الصاروخ مع شعار لمؤسسة المعايير الإيرانية التي تستخدمها إيران لوضعها على البضائع الغذائية "والبضائع ذات الاستخدام العام"؛ حاولوا لإنتاج وثيقة أخرى!".

ونشر الوزير صورة لكيس رقائق بطاطس يبين العلامة التجارية المقصودة التي توضع على المنتجات الغذائية.

ويرد ظريف على الدعوة الأمريكية التي قدمت لسفراء دول مجلس الأمن الـ15 بشأن إيران حول الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه العاصمة السعودية الرياض، حسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.