"زينب" جديدة في الهند... اغتصاب طفلة عمرها 8 أشهر

8 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार होता है सुनिए उसके पिता जी ने क्या कहा, सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी…— Amit Mishra (@Amitjanhit) January 29, 2018
यह सुनने के बाद आप भी कहोगे की बच्चियों के बलात्कारियों को 6 महीने में फांसी की सजा होनी चाहिए।
Link of @SwatiJaiHind bite: https://t.co/ZxRN0t9DhS pic.twitter.com/1yRekrC08B
وأعلنت الشرطة الهندية القبض على الشاب المتهم باغتصاب الطفلة، وقال إنه يبلغ من العمر 28 عاما، وهو "عامل بأجرة يومية".
"Complete systemic apathy" says Chief of Delhi Commission for Women @SwatiJaiHind after eight-month-old baby raped in Delhi https://t.co/v1W8cOqNHp— Zeenat Saberin (@SaberinZe) January 30, 2018
ووقعت الجريمة مساء الأحد الماضي، إلا أنها أصبحت قضية رأي عام في الهند بعد نشر وسائل الإعلام عنها منذ صباح أمس الإثنين.
The worst has happened. An 8 month old baby has been brutally raped in the Capital and is battling for her life in a Hospital. Going to the hospital to meet her. Am totally numb. Terrified to face her! Please please pray for her.— Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) ٢٩ يناير، ٢٠١٨
وفي تغريدة أخرى كتبت ماليوال: "ماذا نفعل؟ كيف يمكن أن تنام دلهي في وقت اغتصبت فيه طفلة تبلغ 8 أشهر بصورة وحشية في العاصمة؟ هل أصبحنا بلا أحاسيس أم أننا قبلنا بكل بساطة الأمر قدرا لنا؟"
What to do? How can Delhi sleep today when 8 month baby has been brutally raped in Capital? Have we become so insensitive or we have simply accepted this as our fate? Where is the sena which attacked a school bus to 'protect honour'? No one to ask questions from the system now?— Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) January 29, 2018
وتأتي هذه الجريمة في الوقت الذي تعيش جارة الهند، باكستان، حالة من الغضب بعد اغتصاب وقتل الطفلة زينب، (8 أعوام) التي كانت مثار حديث المجتمع الباكستاني، والدولي خلال الفترة الماضية، والتي سلطت الضوء من جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان، وكذلك الثغرات الموجودة في القانون الباكستاني، التي تعطي للمتهمين في هذه القضايا طرق النجاة من العقاب.
'The beast has confessed': Police say arrested man admits raping and murdering 7-year-old Zainab Ansari, and at least seven other child killings in Pakistan https://t.co/akx4VwkNjl pic.twitter.com/BwziJoYrRq— CTV News (@CTVNews) January 23, 2018
وتشهد الهند خلال الأعوام الأخيرة تزايد حوادث العنف الجسدي ضد النساء، وارتفاع حالات الاغتصاب، وكشفت إحصائيات للشرطة الهندية نشرت بداية عام 2015عن ارتفاع حالات الاغتصاب في العاصمة الهندية بمعدل الثلث تقريبا في 2014.
@PMOIndia @HMOIndia. Rape in India is so prevalent is needs immediate new legislation and the enforcement of same. https://t.co/KY5OrJJXO1— John Jeffers (@JohnJeffers4) January 30, 2018
وبحسب الشرطة الهندية تم تسجيل أكثر من 36 ألف شكوى من انتهاكات من نوع آخر في المكاتب المخصصة للنساء التي فتحت في مراكز الشرطة.
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