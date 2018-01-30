"زينب" جديدة في الهند... اغتصاب طفلة عمرها 8 أشهر

حالة من الغضب تسيطر على الشارع الهندي، بعد نشر وسائل إعلام محلية تقارير عن تعرض طفلة تبلغ من العمر ثمانية أشهر للاغتصاب.

وبحسب ما نشره عدد من وسائل الإعلام الهندية فإن الطفلة تعرضت للاغتصاب على يد أحد أقاربها (ابن عمها) وأنها ترقد في إحدى مستشفيات العاصمة نيودلهي في حالة حرجة.

​وأعلنت الشرطة الهندية القبض على الشاب المتهم باغتصاب الطفلة، وقال إنه يبلغ من العمر 28 عاما، وهو "عامل بأجرة يومية".

"Complete systemic apathy" says Chief of Delhi Commission for Women @SwatiJaiHind after eight-month-old baby raped in Delhi https://t.co/v1W8cOqNHp — Zeenat Saberin (@SaberinZe) January 30, 2018

​ووقعت الجريمة مساء الأحد الماضي، إلا أنها أصبحت قضية رأي عام في الهند بعد نشر وسائل الإعلام عنها منذ صباح أمس الإثنين.

وزارت سواتي ماليوال، رئيسة لجنة دلهي لشؤون المرأة، الطفلة في المستشفى مساء الإثنين، ووصفت حالتها بالـ"مروعة".

وقالت ماليوال في تغريدة لها على حسابها الشخصي على "تويتر": "الفتاة الصغيرة خضعت لعملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات…بكاؤها المفجع يمكن سماعه من داخل وحدة العناية المركزة في المستشفى. الطفلة مصابة بجروح مروعة بأعضائها الداخلية".

The worst has happened. An 8 month old baby has been brutally raped in the Capital and is battling for her life in a Hospital. Going to the hospital to meet her. Am totally numb. Terrified to face her! Please please pray for her. — Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) ٢٩ يناير، ٢٠١٨

​وفي تغريدة أخرى كتبت ماليوال: "ماذا نفعل؟ كيف يمكن أن تنام دلهي في وقت اغتصبت فيه طفلة تبلغ 8 أشهر بصورة وحشية في العاصمة؟ هل أصبحنا بلا أحاسيس أم أننا قبلنا بكل بساطة الأمر قدرا لنا؟"

What to do? How can Delhi sleep today when 8 month baby has been brutally raped in Capital? Have we become so insensitive or we have simply accepted this as our fate? Where is the sena which attacked a school bus to 'protect honour'? No one to ask questions from the system now? — Swati Jai Hind (@SwatiJaiHind) January 29, 2018

​وتأتي هذه الجريمة في الوقت الذي تعيش جارة الهند، باكستان، حالة من الغضب بعد اغتصاب وقتل الطفلة زينب، (8 أعوام) التي كانت مثار حديث المجتمع الباكستاني، والدولي خلال الفترة الماضية، والتي سلطت الضوء من جديد على جرائم الاغتصاب في باكستان، وكذلك الثغرات الموجودة في القانون الباكستاني، التي تعطي للمتهمين في هذه القضايا طرق النجاة من العقاب.

'The beast has confessed': Police say arrested man admits raping and murdering 7-year-old Zainab Ansari, and at least seven other child killings in Pakistan https://t.co/akx4VwkNjl pic.twitter.com/BwziJoYrRq — CTV News (@CTVNews) January 23, 2018

​وتشهد الهند خلال الأعوام الأخيرة تزايد حوادث العنف الجسدي ضد النساء، وارتفاع حالات الاغتصاب، وكشفت إحصائيات للشرطة الهندية نشرت بداية عام 2015عن ارتفاع حالات الاغتصاب في العاصمة الهندية بمعدل الثلث تقريبا في 2014.

وأطلق عدد من وسائل الإعلام الدولية على نيودلهي لقب " عاصمة الاغتصاب " منذ الاعتداء الجماعي على طالبة في 2012 على متن حافلة في نيودلهي وهو ما تسبب في غضب شعبي تلاه صدور قوانين أكثر صرامة، إلا أن القوانين لم تحقق مرادها حتى الآن.

@PMOIndia @HMOIndia. Rape in India is so prevalent is needs immediate new legislation and the enforcement of same. https://t.co/KY5OrJJXO1 — John Jeffers (@JohnJeffers4) January 30, 2018

​وبحسب الشرطة الهندية تم تسجيل أكثر من 36 ألف شكوى من انتهاكات من نوع آخر في المكاتب المخصصة للنساء التي فتحت في مراكز الشرطة.

وأضافت بأنه يتم الكشف عن ملابسات نحو 62 % من الجرائم التي تطال النساء في خلال أسبوع من الإبلاغ بها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.