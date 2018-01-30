وزيرا الخارجية الروسي والتركي يبحثان مؤتمر سوتشي هاتفيا

وأفاد التلفزيون التركي الرسمي، اليوم الثلاثاء، 30 يناير/كانون الثاني، أن "الوزيرين بحثا هاتفيا تطورات الوضع في سوريا وعملية عفرين وفعاليات مؤتمر سوتشي".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مؤخراً أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وقالت الوزارة في بيان لها: "بمبادرة من الجانب التركي جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير التركي مولود تشاوش أوغلو. وبحث الوزيران التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. واتفقا على اتخاذ خطوات إضافية مشتركة لصالح إنجاح المؤتمر".
ويعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية اليوم وغدا، بحضور نحو 1500 شخص من كافة أطياف الشعب السوري.
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