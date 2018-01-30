وزيرا الخارجية الروسي والتركي يبحثان مؤتمر سوتشي هاتفيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، المسائل المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي الروسية حاليا.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko رئيس منصة أستانا: نأمل أن يكون البيان الختامي لـ"سوتشي" محايدا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الوزارة: "بحث الوزيران عددا من المسائل العملية المتعلقة بإجراء مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي افتتح اليوم".

وأفاد التلفزيون التركي الرسمي، اليوم الثلاثاء، 30 يناير/كانون الثاني، أن "الوزيرين بحثا هاتفيا تطورات الوضع في سوريا وعملية عفرين وفعاليات مؤتمر سوتشي".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مؤخراً أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وقالت الوزارة في بيان لها: "بمبادرة من الجانب التركي جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير التركي مولود تشاوش أوغلو. وبحث الوزيران التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. واتفقا على اتخاذ خطوات إضافية مشتركة لصالح إنجاح المؤتمر".

ويعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية اليوم وغدا، بحضور نحو 1500 شخص من كافة أطياف الشعب السوري.