واشنطن ترد على طهران: البحرية الأمريكية لم تعدل سلوكها في الخليج

قال قائد في الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الإثنين، إن السفن الأمريكية التي تقوم بدوريات في الخليج غيرت سلوكها وتمتثل في الوقت الراهن للقواعد الدولية، وذلك بعد أسبوع من تصريحات لمسؤولين عسكريين أمريكيين بأنهم لم يجروا تعديلات على عملياتهم في المنطقة.

© AP Photo/ Noel Celis, Pool إيران: ثمة تغيير في سلوك البحرية الأمريكية في الخليج

وجددت البحرية الأمريكية تأكيدها أمس بأنها لم تغير سلوكها، حسب "رويترز".

وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت مواجهات متكررة بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأمريكي في الخليج الذي يعد طريقا تجاريا رئيسيا للنفط لكن عدد الحوادث انخفض في الشهور الأخيرة.

وكان مسؤولون بالجيش الأمريكي قالوا الأسبوع الماضي إن عدد الحوادث تراجع لأن الجيش الإيراني أوقف "التحرش" المنتظم بالسفن البحرية الأمريكية في الخليج.

وقال الأميرال علي عظمائي قائد المنطقة الخامسة التابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري "نرى أن سلوك الأمريكيين قد تغير. يولون اهتماما أكبر بالقواعد الدولية ويتجنبون الاقتراب من المياه الإقليمية لإيران".

وكان متحدث باسم الأسطول الأمريكي الخامس قال في بيان الأسبوع الماضي "البحرية الأمريكية لم تغير عملياتها وستواصل العمل حيثما يسمح القانون الدولي".

وأطلقت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طلقات تحذيرية في يوليو تموز الماضي عندما اقتربت منها سفينة إيرانية لتصبح على مسافة لا تزيد عن 140 مترا وذلك في أول مواجهة من هذا النوع بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وفي الشهر التالي حلقت طائرة إيرانية دون طيار وغير مسلحة على مسافة لا تزيد عن 30 مترا من طائرة حربية تابعة للبحرية أمريكية كانت تستعد للهبوط على حاملة طائرات في الخليج.