غاندي... العجوز الهندي الذي قتل وهو يدعو للتسامح

اسمه في الأوراق الثبوتية، موهانداس كرمشاند غاندي، لكن العالم كله عرفه باسم المهاتما غاندي، و"المهاتما" تعني "الروح العظيمة"، وبالفعل ظل غاندي روحا أبدية، يحتفي بها دعاة المحبة والسلام في العالم حتى بعد 70 عاما على اغتياله.

Congress President Rahul Gandhi to pay floral tributes to #MahatmaGandhi at Gandhi Smriti in New Delhi tomorrow morning… pic.twitter.com/RsHHCTMR5f — Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) January 29, 2018

​في 30 يناير/ كانون الثاني، من كل عام يتذكر الهنود غاندي، ودوره في استقلال بلادهم، ودعوته للتسامح، والمحبة.

​من البداية كان غاندي مؤمنا بأن الاختلافات العقائدية والعرقية، في الهند هي أحد مصادر قوته، ولا يجوز أن تكون بابا لتفتيت البلد الذي ناضل لسنوات من أجل الحصول على استقلاله. Remembering Father of the Nation on his 70th death anniversary #MahatmaGandhi. My SandArt at Puribeach. pic.twitter.com/dachjPL6IL — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) January 30, 2018 ​كان غاندي المولود في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الثاني 1869، يدافع عن الهنود دون النظر إلى هويتهم الدينية أو العرقية، ولا حتى مكانهم.

فغاندي بدأ نضاله ودفاعه عن الهنود في جنوب أفريقيا، عندما انتقل للإقامة في ولاية الناتال، على المحيط الهندي، وعمره لم يكن يتجاوز وقتها 24 عاما، وبعد فترة قصيرة من الإقامة هناك اكتشف ما يتعرض له الهنود، وأجناس أخرى تعيش في جنوب أفريقيا أغلبهم من الآسيويين، ويعانون جميعا من التمييز العنصري، والاضطهاد.

فخاض معركة طويلة لوقف هذا التمييز، عن طريق تحرير آلاف العرائض وتوجيهها إلى السلطة "البيضاء" في جنوب إفريقيا، وقام بتنظيم حزب "المؤتمر الهندي" في الناتال، وأسس صحيفة "الرأي الهندي" التي صدرت باللغة الإنجليزية و بثلاث لغات هندية أخرى.

The Nobel Prize Committee didn't give Nobel Prize to Gandhi, even after his death, because of his #Muslim_Appeasement Policy & also because he was responsible for the deaths of millions of Hindus/Sikhs during Partition.



The world Knew his true Nature. But Do We?#MahatmaGandhi pic.twitter.com/Ce99FUaphN — Rajan V M 🇮🇳 (@_OnlineRajan) January 30, 2018 ​وخاض معركة كبيرة ضد قانون كان يحرم الهنود من حق التصويت، وكذلك نجح غاندي ومن معه في تغيير ما كان يعرف وقتها باسم "المرسوم الآسيوي" الذي يفرض على الهنود تسجيل أنفسهم في سجلات خاصة، ونجح كذلك في ثني الحكومة البريطانية عن عزمها تحديد الهجرة الهندية إلى جنوب أفريقيا.

وعندما عاد إلى الهند عام 1915 وبعد سنوات قليلة من الانخراط في المجال العام، أصبح أبرز شخصية سياسية في الهند، بل وتحول إلى زعيم شعبي يقود الملايين في فعاليات احتجاجية ضد الاحتلال البريطاني، والقوانين التي كانت تفرض مزيدا من الضرائب على الهنود، وكذلك تقوض حقهم في الحصول على الاستقلال.

وظلت الفكرة الأساسية لدى غاندي هي الإنسانية، حتى في نضاله ضد الاحتلال البريطاني، وقتها، فكان نهجه "اللاعنف"، وهو أول من استخدم هذه الوسيلة في الاحتجاج، وكان يؤكد دائما على أن "اللاعنف هو أعظم قوة متوفرة للبشرية..إنها أقوى من اقوى سلاح دمار صنعته براعة الإنسان".

The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. ~Mahatma Gandhi #MahatmaGandhi #Mahatma_Gandhi #MKGandhi pic.twitter.com/Z8M4ie5oU2 — Heritage Times (@HeritageTimesIN) January 29, 2018

​وبالفعل مع بداية عام 1945 اقتربت الهند من الاستقلال، لكنها كانت في الوقت ذاته تقترب من التهلكة، مع تزايد النبرة الطائفية في البلاد، وتعالي الدعوات الانفصالية، التي تطالب بتقسيم الهند إلى دولتين (باكستان للمسلمين والهند للهندوس).

وهو ما رفضه غاندي بشده، وأعلن ذلك في أكثر من مناسبة، وحاول إقناع زعيم الانفصالين المسلمين وقتها، محمد على جناح، (محام ومؤسس دولة باكستان) لكن غاندي فشل، وأعلن جناح في 14 أغسطس 1947 استقلال أقليم باكستان، وإقامة دولة على الحدود التركية، وأصبح جناح حاكم عام لباكستان منذ استقلالها وحتى وفاته 1948.

ومع هذا الإعلان سادت الاضطرابات في الهند، وبدأت حرب طائفية راح ضحيتها الألاف، واعتبر غاندي هذه الحرب كارثة وطنية، ونادى بوقف الحرب التي نشبت بين الهند وباكستان على إقليم كشمير الحدودي.

واعترف غاندي باضطهاد الأقلية المسلمة في الهند، وأخذ يدعو إلى إعادة الوحدة الوطنية بين الهندوس والمسلمين طالبا بشكل خاص من الأكثرية الهندوسية احترام حقوق الأقلية المسلمة، ولم ترضى الجماعات الهندوسية المتعصبة بمقترح غاندي، واعتبروا دعوته خيانة عظمى، وبالفعل اختار شخص هندوسي يدعى ناثورم جوتسى يوم 30 يناير/ كانون الثاني 1948 وأطلق ثلاث رصاصات قاتلة استقرت في صدر المهاتما غاندي.

Remembering the father of the Nation #MahatmaGandhi on his 70th death anniversary. Your valorous deeds and sacrifice to the nation will continue to inspire the generations to come.#RSSKilledGandhi pic.twitter.com/xmzVObj0GE — NUJOOM 🇮🇳 (@NUJM05ITY) January 30, 2018

وكانت هذه هي المحاولة الخامسة لاغتيال غاندي، لكنها اصابته هذه المرة، وطويت صفحة واحد من أشهر السياسين في العصر الحديث عن عمر يناهز الـ78 عاما، ونشر الخبر في كبريات الصحف حول العالم.