غاندي... العجوز الهندي الذي قتل وهو يدعو للتسامح

Congress President Rahul Gandhi to pay floral tributes to #MahatmaGandhi at Gandhi Smriti in New Delhi tomorrow morning… pic.twitter.com/RsHHCTMR5f— Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) January 29, 2018
في 30 يناير/ كانون الثاني، من كل عام يتذكر الهنود غاندي، ودوره في استقلال بلادهم، ودعوته للتسامح، والمحبة.
من البداية كان غاندي مؤمنا بأن الاختلافات العقائدية والعرقية، في الهند هي أحد مصادر قوته، ولا يجوز أن تكون بابا لتفتيت البلد الذي ناضل لسنوات من أجل الحصول على استقلاله.
Remembering Father of the Nation on his 70th death anniversary #MahatmaGandhi. My SandArt at Puribeach. pic.twitter.com/dachjPL6IL— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) January 30, 2018
كان غاندي المولود في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الثاني 1869، يدافع عن الهنود دون النظر إلى هويتهم الدينية أو العرقية، ولا حتى مكانهم.
The Nobel Prize Committee didn't give Nobel Prize to Gandhi, even after his death, because of his #Muslim_Appeasement Policy & also because he was responsible for the deaths of millions of Hindus/Sikhs during Partition.— Rajan V M 🇮🇳 (@_OnlineRajan) January 30, 2018
The world Knew his true Nature. But Do We?#MahatmaGandhi pic.twitter.com/Ce99FUaphN
وخاض معركة كبيرة ضد قانون كان يحرم الهنود من حق التصويت، وكذلك نجح غاندي ومن معه في تغيير ما كان يعرف وقتها باسم "المرسوم الآسيوي" الذي يفرض على الهنود تسجيل أنفسهم في سجلات خاصة، ونجح كذلك في ثني الحكومة البريطانية عن عزمها تحديد الهجرة الهندية إلى جنوب أفريقيا.
The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. ~Mahatma Gandhi #MahatmaGandhi #Mahatma_Gandhi #MKGandhi pic.twitter.com/Z8M4ie5oU2— Heritage Times (@HeritageTimesIN) January 29, 2018
وبالفعل مع بداية عام 1945 اقتربت الهند من الاستقلال، لكنها كانت في الوقت ذاته تقترب من التهلكة، مع تزايد النبرة الطائفية في البلاد، وتعالي الدعوات الانفصالية، التي تطالب بتقسيم الهند إلى دولتين (باكستان للمسلمين والهند للهندوس).
Remembering the father of the Nation #MahatmaGandhi on his 70th death anniversary. Your valorous deeds and sacrifice to the nation will continue to inspire the generations to come.#RSSKilledGandhi pic.twitter.com/xmzVObj0GE— NUJOOM 🇮🇳 (@NUJM05ITY) January 30, 2018
وكانت هذه هي المحاولة الخامسة لاغتيال غاندي، لكنها اصابته هذه المرة، وطويت صفحة واحد من أشهر السياسين في العصر الحديث عن عمر يناهز الـ78 عاما، ونشر الخبر في كبريات الصحف حول العالم.
" The light has gone out of our lives and here is darkness everywhere "— Tribal Chief (@chief_tribal) January 30, 2018
Nehru,1948 Jan 30
#MartyrsDay #MahatmaGandhi pic.twitter.com/3I1dUCg3IN
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