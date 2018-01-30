منقذ ضحايا هجوم مانشستر يتحول لسارق محكوم بأربع سنوات سجن

"من بطل ومنقذ إلى سارق استغل أسوء موقف يمكن أن يتعرض له إنسان"...هكذا تحول رجل بريطاني بحكم قضائي، ليكون عقابه السجن أربع سنوات.

أفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة بريطانية أدانت كريس باركر، بتهمة السرقة، بعد أن عرف في وسائل الإعلام بأنه "منقذ" ضحايا هجوم "مانشستر أرينا" في مايو/ أيار 2017.

وكان باركر في محطة القطار بجوار موقع الحادث، وعندما ألقى الانتحاري القنبلة في قاعة احتفالات مانشستر ما أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة أكثر من 500، فهرع ليساعد الجرحى، بحسب زعمه.

وادعى أنه ساعد بعض جرحى الانفجار، مضيفا أنه ساعد فتاة فقدت ساقيها، كما أن امرأة كانت مصابة بجروح خطيرة في الرأس والرجل، توفيت في ذراعيه.

Chris Parker, the homeless man hailed as a hero after the Manchester Arena attack, has been jailed for four years and three months for stealing from victims.



Some background on the case here: https://t.co/Emo1N5zx0o — Lizzie Dearden (@lizziedearden) January 30, 2018

​وجمع المتبرعون نحو 500 ألف جنيه استرليني لمساعدته، ولكن تسجيلات الشرطة أظهرت أنه كان يتجول وسط الموتى والجرحى لسرقة الضحايا.

وقد اعترف باركر، البالغ من العمر 33 عاما، في جلسة استماع أمام محكمة "كراون مانشستر"، الشهر الماضي، بسرقة محفظة من امرأة وهاتف محمول من فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

كما اعترف بأنه مذنب بتهمة الاحتيال في وقت لاحق باستخدام بطاقة مصرفية، كانت في المحفظة المسروقة في أحد المطاعم.

وحكم على باركر بالسجن مدة أربعة أعوام وثلاثة أشهر في قضية السرقة والاحتيال.

وتم القبض على باركر بعد ظهوره في شاشات الكاميرا يميل على إحدى الضحايا ليسرق محفظتها، وأخرى يسرق هاتفها المحمول. كما أنه بعد ساعات كان يستخدم البطاقات المصرفية لإحداهن.