صحيفة: إسرائيل تواجه أزمة مياه حادة

حذرت سلطة المياه في إسرائيل من أن البلاد تتجه نحو أزمة مياه طويلة الأمد، رغم هطول الأمطار في الوقت الحالي.

قالت صحيفة " هآرتس " الإسرائيلية إن إسرائيل تقترب من أزمة مياه حادة، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت خطة لتوفير المياه إلى المنازل والمزارع حتى عام 2050، بتكلفة 2.2 مليار دولار.

ورغم أن نسب الأمطار الحالية يمكن أن تحول دون إعلان الجفاف ونقص المياه في إسرائيل للعام الخامس على التوالي.

وتعد بحيرة طبرية مصدر المياه العذبة الأول في إسرائيل، ويمكنها أن تمد معظم إسرائيل بالمياه في حال تعطلت محطات تحلية المياه في البلاد لأي سبب من الأسباب، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته، أن مستوى مياه بحيرة طبرية لن يعود إلى سابق عهده، مشيرا إلى أنها يمكن أن تختفي خلال عشرين عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أن مستويات الأمطار، في فبراير/ شباط المقبل، ربما تحول دون حدوث موجة جفاف في البلاد هذا العام، رغم وجود تقارير عن احتمال حدوث جفاف هذا العام من قبل سلطة المياه في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن أزمة المياه سيكون لها تبعات في العديد من مناحي الحياة في إسرائيل، مشيرة إلى أنه تم تأجيل إنشاء مجمعات سكنية لألف مواطن في مدينة هرتسليا لهذا السبب.