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00:14 31 يناير/ كانون الثاني 2018
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    وزارة الخارجية الأمريكية

    واشنطن: منع الإيرادات عن الحكومة الروسية هو هدفنا النهائي من العقوبات

    © AFP 2018/
    العالم
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    قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، إن الهدف النهائى للعقوبات الأمريكية ضد روسيا هو هو منع تدفق الإيرادات للحكومة الروسية نتيجة "أنشطتها العدائية".

    ووفقا للدبلوماسي الأمريكي، فأن "الهدف النهائي للعقوبات الأمريكية هو منع الإيرادات المهمة التي ستعود إلى الحكومة الروسية".

    وأضاف، أن الولايات المتحدة تريد أن تلفت الانتباه إلى "الأنشطة العدائية لروسيا، وخاصة فيما يتعلق بأوكرانيا".

    وزارة الخارجية الروسية على خلفية الكرملين في موسكو
    © Sputnik. Nataliya Seliverstova
    الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد على أي عقوبات أمريكية جديدة
    وكان الكونغرس قد أقر، في وقت سابق، قانون حول "المواجهة مع أعداء أمريكا من خلال العقوبات" (كاتسا)، الأمر الذى يتطلب من الإدارة تقديم تقارير حول العقوبات المحتملة ضد روسيا.

    وبناء عليه، كان على البيت الأبيض أن يعرض على الكونغرس قبل 29 كانون الثاني / يناير "قائمة عقوبات الكرملين" حول رجال أعمال مقربين من السلطات الروسية يمكن فرض عقوبات عليهم.

    ووفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والخاصة باستخدام هذا القانون سيكون بإمكان الولايات المتحدة بعد انتهاء فترة 180 يوما أي في أواخر كانون الثاني/يناير عام 2018، القيام بفرض العقوبات خارج حدودها الدولية وضد الأفراد والشخصيات الاعتبارية بما في ذلك الدول الأخرى التي تتعاون مع مؤسسات روسية تعمل في مجالات الدفاع والأمن والمخابرات وتم إدراجها في قائمة قامت الإدارة الأمريكية بإعدادها خصيصا لهذا الشأن. وتضم هذه القائمة كلا من جهاز الأمن الفدرالي الروسي وهيئة المخابرات الخارجية الروسية وإدارة الاستخبارات العامة بالإضافة إلى 33 شركة ومؤسسة وهيئة، من بينها شركات "روس أوبورون أكسبورت" و"إجماش" و"كلاشنيكوف" و"روستيخ" و"ميغ" و"سوخوي" و"توبوليف".    

    وبدوره، قال متحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، إن نشر "قائمة الكرملين" لا يعني شيئا. وفى الوقت نفسه، أشار إلى أنه فى موسكو يعتبرون هذه الوثيقة محاولة مباشرة وواضحة للتأثير على الحملة السابقة للانتخابات فى روسيا، مؤكدا مرة أخرى أن روسيا ليست طرفا فى الصراع فى أوكرانيا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, هدف, إيرادات, عقوبات, الخارجية الأمريكية, روسيا, أمريكا
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