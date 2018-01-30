الولايات المتحدة عملت مع دول أخرى لعقاب روسيا

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة عملت مع دول العالم لتنفيذ قانون العقوبات "كاتسا" ضد روسيا، وحققت "نجاحا حقيقيا" من خلال منع صفقات أسلحة مع قطاع الدفاع الروسي، "بمليارات الدولارات".

واشنطن — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الأمريكي، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة "قضت الكثير من الوقت وبذلت الكثير من الجهد في الحوار مع الشركاء والحلفاء ودول أخرى حول العالم، لتوضح ماذا تعني المادة 231 من العقوبات المرتبطة بها".

وأضاف، أن واشنطن شرحت للدول العواقب المحتملة لتعاون الدول مع شركات الدفاع الروسية بموجب العقوبات و"دفعتها إلى وقف الصفقات المحتملة".

وكانت وزار الخزانة الأمريكية قد أصدرت ليلة، الثلاثاء، ما يسمى بـ"قائمة الكرملين"، تضمن أسماء تقريبا جميع أعضاء قيادة الدولة الروسية وكبار رجال الأعمال، تضم أكثر من 200 شخص، وتم إعداد هذه القائمة في إطار قانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" الذي اعتمدته الولايات المتحدة في صيف عام 2017.

هذا القانون، لا يستتبع تلقائيا فرض عقوبات ضد الشخصيات المدرجة في القائمة المذكورة، بل يعني أنه يمكن فرض التدابير التقييدية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضدهم في المستقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف تقرير وزارة الخزانة الأمريكية بشأن "قائمة الكرملين" بعمل غير ودي، يضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة برمتها، مشيرا إلى أن موسكو ليست مهتمة بالحد من العلاقات مع واشنطن وستمتنع حاليا عن اتخاذ خطوات جوابية وستتابع تطور الأوضاع عن كثب، مشيرا إلى أن روسيا، في المقام الأول أن يجب أن تركز على القضايا الداخلية، وفق قاعدة " الكلاب تنبح والقافلة تسير".