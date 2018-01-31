ترامب يأمر بعدم إغلاق معتقل غوانتانامو

وقال ترامب: "اليوم أفي بوعد آخر" من وعود الحملة الانتخابية، مضيفا: "لقد وقعت مرسوما يأمر وزير الدفاع جيم ماتيس بإعادة النظر بسياستنا المتعلقة بالاحتجاز العسكري وبإبقاء المنشآت السجنية في غوانتانامو مفتوحة".
وتابع: "في الماضي، أطلقنا سراح المئات من الإرهابيين الخطرين لمجرد مواجهتهم مرة أخرى في ساحة المعركة، بما في ذلك البغدادي (زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي)".
وكان الجيش الأمريكي استحدث على عجل معتقل غوانتانامو في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الأبن، وذلك في بداية الحرب على الإرهاب التي شنها الرئيس الجمهوري إثر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
ومر على هذا المعتقل منذ افتتاحه في العام 2002 في قاعدة أمريكية في خليج غوانتانامو في كوبا العديد من الأشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب.
ومع أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تعهد بإقفال هذا السجن الذي ارتبط اسمه بالحرب على الإرهاب، وأيضا بالتعذيب والتوقيف العشوائي، إلا أن ولايته الأولى انتهت وكذلك الثانية وما زال المعتقل قائما، ووراء القضبان فيه اليوم 41 شخصا.
يذكر أن ترامب قد ذكر مرارا قبل فوزه في الانتخابات، أنه لا يؤيد فكرة إغلاق السجن، لأنه يعتقد أن نقل السجناء منه يحمل تهديدا لأمن الولايات المتحدة.
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