بالفيديو والصور...مقتل ثلاثة أشخاص في سقوط هليكوبتر على منزل في كاليفورنيا

ونشر مطار جون وايني على "تويتر" إن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل أربعة أشخاص عندما وقعت فوق المنزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من المطار. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
Helicopter crashes into house in California https://t.co/xwmmp3owb7 #fox5dc— FOX 5 DC (@fox5dc) January 30, 2018
وقالت شرطة نيوبورت إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع بعد الظهر. ولم يتضح على الفور إن كان القتلى الثلاثة جميعا من ركاب الطائرة أم أن من بينهم شخصا تصادف وجوده على الأرض.
وأضافت الشرطة الشرطة إن الحادث شمل خمسة أشخاص إجمالا بينهم أربعة كانوا على متن الطائرة وشخص على الأرض.
WATCH LIVE: A helicopter has crashed into a home in Newport Beach, California. https://t.co/dLIEmrZeZu #7News pic.twitter.com/VAvtR4h67X— CW56 Boston (@CW56) January 30, 2018
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