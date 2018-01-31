بالفيديو والصور...مقتل ثلاثة أشخاص في سقوط هليكوبتر على منزل في كاليفورنيا

قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، أمس الثلاثاء، عندما سقطت طائرة هليكوبتر على منزل في منطقة نيوبورت بيتش في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونشر مطار جون وايني على "تويتر" إن الطائرة الهليكوبتر كانت تقل أربعة أشخاص عندما وقعت فوق المنزل على بعد نحو 1.6 كيلومتر من المطار. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

Helicopter crashes into house in California https://t.co/xwmmp3owb7 #fox5dc — FOX 5 DC (@fox5dc) January 30, 2018

وقالت شرطة نيوبورت إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الحادث الذي وقع بعد الظهر. ولم يتضح على الفور إن كان القتلى الثلاثة جميعا من ركاب الطائرة أم أن من بينهم شخصا تصادف وجوده على الأرض.

وأضافت الشرطة الشرطة إن الحادث شمل خمسة أشخاص إجمالا بينهم أربعة كانوا على متن الطائرة وشخص على الأرض.