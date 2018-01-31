ماكرون: العملية التركية في عفرين يجب أن تكون بدافع مكافحة الإرهاب وليس عملية غزو

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا من أن عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا ينبغي ألا تصبح ذريعة لغزو البلاد وقال إنه يريد أنقرة أن تنسق تحركاتها مع حلفائها.