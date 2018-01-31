مبعوث الرئيس الأمريكي: إعلان ترامب لا يرسم حدود سيادة إسرائيل في القدس

قال جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط إن إعلان الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل "لا يحدد مسبقا حدود السيادة الإسرائيلية في القدس".

وقال غرينبلات في حديث له هذا الأسبوع ضمن فعاليات مغلقة لمؤتمر معهد دراسات الأمن القومي: "لم نتخذ موقفا بشأن الحدود"، بحسب موقع i24NEWS.

وتتناقض تصريحات غرينبلات، هذه مع تصريحات الرئيس ترامب من الأسبوع الماضي، في لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في دافوس إذ قال "لقد أزلنا موضوع القدس عن الطاولة"، بحسب الموقع الذي تابع المؤتمر.

وقال غرينبلات: " إن الولايات المتحدة لا تتخلى عن عملية السلام كما أنها لا تبدي انحيازها إلى طرف ضد الآخر"، مضيفًا: "عندما اتخذ الرئيس ترامب القرار التاريخي الاعتراف بالقدس فإنه لم يعد صياغة التاريخ من جديد. إننا ندرك أن الاعتراف بهذا الواقع خطوة هامة ليس فقط لإسرائيل وإنما لإرساء أساس سلام حقيقي ودائم".

وأوضح غرينبلات، الذي تواجد في المنطقة في الأسبوع الماضي وواصل لقاءاته مع الجانب الإسرائيلي بعد أن رفضت السلطة الفلسطينية رسميا التواصل مع الولايات المتحدة، ان السلام لن يتحقق عن طريق إنكار علاقة اليهود بمدينة القدس وأرض إسرائيل".

وأضاف: "الولايات المتحدة ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بالتوصل لاتفاق يضمن مستقبلا زاهرا لكلا الجانبين، لهذا تواصل الإدارة الحالية في البيت الأبيض العمل على اعداد خطة سلام يمكنها دفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات".