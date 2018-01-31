إيران: العدو يخطط ويرصد تمويلات ضخمة لإسقاط النظام

أعلن المدعي العام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن العدو يرصد تمويلات ضخمة ويخطط ويوجه عناصر من الخارج، لإثارة الشغب داخل إيران.

قال حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، خلال اجتماع المسؤولين الحقوقيين في أركان قوى الأمن الداخلي، إن "المخططات الأمريكية والصهيونية بهدف الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبث اليأس لدى الشعب، وصرح: "لا ينبغي التقليل من بث اليأس وسلب الثقة لدى الشعب حيال النظام… فالشعب كان وما زال موجودا منذ ولادة النظام وحتى الآن، وعلينا أن نقدر هذا التواجد حق قدره"، بحسب وكالة فارس.

© AP Photo/ KHALID MOHAMMED اقتراح عراقي بفتح منفذين حدوديين مع إيران

وتطرق منتظري إلى سياسة السلطة القضائية والادعاء العام في التعاضد مع قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، وقال إن "تعاضد هذه القوى هو جزء من سياستنا الاستراتيجية، وبالطبع فإن كل جهة تعمل في إطار مهامها وقوانينها، ولكن من الضروري الاهتمام بهذا التعاضد".

وأضاف: "العدو يخطط ويتآمر بكل ما أوتي من قوة، ويوجّه عناصره من الخارج، ويحرك خيوط مؤامرته عبر خطوط الفضاء الافتراضي، وقد استخدم عملاء في الداخل ويقوم بتمويلات ضخمة لإثارة الاضطرابات وأعمال الشغب".

ولفت إلى أنه "بعد هدوء الساحة، بادر العدو مرة أخرى باستغلال الفضاء الافتراضي ووجه الدعوة لكي يخدع عددا من الأفراد ليقوموا بتجمعات مشبوهة خلال أيام عشرة الفجر، داعيا إلى الحذر وعدم السماح للعدو بتنفيذ مؤامراته".