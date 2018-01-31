خبير يكشف تعديلات اللحظات الأخيرة على"تقرير الكرملين"

كشف الخبير الاقتصادي السويدي، اندرس أوسلوند، اليوم الأربعاء، تفاصيل تعديلات اللحظات الأخيرة التي جرت على "تقرير الكرملين" من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقا للخبير الاقتصادي، فقد تم تعديل التقرير قبل إرساله إلى الكونغرس الأمريكي من قبل موظف حكومي رفيع المستوى، لكن لم تعرف اسم وهوية الشخصية التي قامت بالأمر في اللحظات الأخيرة.

وقال أوسلوند: "في اللحظات الأخيرة قام موظف حكومي رفيع المستوى مجهول الهوية بتعديل التقرير الذي أعده خبراء أمريكيون متخصصون، لكن الموظف شطب الأسماء وقام بتعديلها من خلال إضافة أسماء مسؤولين كبار في الإدارة الروسية.

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك أظهر المسؤول الحكومي المجهول سخرية إزاء التقرير المعد من قبل الخبراء".