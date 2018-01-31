تسجيل
16:34 31 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    ترامب يلقي خطاب الاتحاد

    وكالة: ترامب قد يثير عاصفة سياسية قريبا

    © REUTERS/ CARLOS BARRIA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    في خطابه عن حالة الاتحاد، يوم أمس الثلاثاء، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توحيد الصف في البلاد وتحقيق أحلام الشعب الأمريكي...وبحسب ما يؤكده مقال تحليلي لوكالة "رويترز" فإن "الفرصة متاحة أمامه لتعزيز أقواله بأفعال فورا".

    رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب
    © AP Photo/ Michael Conroy
    ترامب: يجب على الولايات المتحدة أن تعيد تحديث وبناء برنامجها النووي
    وبحسب التحليل فإن ترامب يواجه "سلسلة من الخيارات السياسية خلال الأسابيع والشهور القليلة المقبلة ستوضح ما إذا كان صادقا في تعهده "بالسعي لإيجاد أرضية مشتركة" وهو ما قد يشكل أيضا رئاسته والإرث الذي سيتركه خلفه".

    ومن المقرر أن تجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد تسعة أشهر وستحدد أفعال ترامب ما إذا الجمهوريون سيحافظون على أغلبيتهم في مجلسي الشيوخ والنواب أم سيخسرون أحدهما أو كلاهما للحزب الديمقراطي وهي نتيجة ستعطل بالتأكيد سياسات ترامب، حسب "رويترز".

    وتضيف "ترامب مقبل في الأجل القريب على توقيتات محددة يتعين أن يتوصل قبلها لاتفاق بشأن حماية المهاجرين الذين قدموا إلى البلاد وهم أطفال والمعروفين باسم "الحالمين" وتفادي توقف أنشطة الحكومة ثانية ويأمل أيضا إقرار مشروع قانون بشأن البنية التحتية عبر كونغرس منقسم".

    واتخذ ترامب في خطابه موقفا مشددا تجاه الهجرة مصرا على بناء جدار حدودي وعلى أن يقدم الديمقراطيون تنازلات أخرى رغم أنه حث أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على التوصل لحلول وسط.

    وبحسب "رويترز" قال الخبير الاستراتيجي الجمهوري مايكل ستيل عن خطاب ترامب "من الناحية الجوهرية لم يغير ترامب السياسة ولكن النبرة الأكثر شمولا وتفاؤلا تمثل تغييرا نرحب به… لنرى ما إذا كان بإمكانه الالتزام بكلامه".

    ومنذ بدء فترة رئاسته كان ثبات تركيز ترامب ونبرته قضية مهمة. فقبل عام ألقى كلمة لاقت ترحيبا أمام الكونغرس إلا أنه اتخذ موقفا مغايرا بعد ذلك عندما زعم أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أمر بالتنصت على هواتفه خلال حملته الرئاسية عام 2016.

    ومع سعيه لتحقيق مكاسب فيما يتعلق بالقضايا السياسية، سيكون تعامل ترامب مع التحقيق الذي يجريه محقق خاص بشأن ما تردد عن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 محل تدقيق.

    وكانت تقارير إعلامية عن تفكير ترامب في إقالة المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يجري التحقيق بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة، قد سلطت الضوء مجددا على تحقيق يحوم حول ترامب منذ أن بدأ رئاسته.

    وأي إجراء ضد مولر أو رود روزنستاين، المسؤول الكبير بوزارة العدل الذي يشرف على التحقيق، سيثير على الأرجح عاصفة سياسية.

    وتقول "رويترز" إن "كل يوم يجازف ترامب بتقويض أي بوادر حسن نية يسعى لبنائها بتغريدة مسيئة أو انفعال".

    ويأتي خطاب ترامب أمس بعد أسبوع من اتهام الديمقراطيين بالمسؤولية عن توقف أنشطة الحكومة لفترة قصيرة. والآن يطلب منهم "توحيد الصف" لحل مشاكل البلاد.

    وتضيف الوكالة أن "خطاب ترامب كان مليئا بدعوات إلى تجاوز الاعتبارات الحزبية من أجل تحقيق الواجبات وهو مطلب كثيرا ما يحث عليه الرؤساء في خطاب حالة الاتحاد لكن نادرا ما يتم تنفيذه بحق".

    وقال ترامب "في الحقيقة هذه هي اللحظة الأمريكية الجديدة" مضيفا "كلنا معا كفريق واحد وشعب واحد وأسرة أمريكية واحدة يمكن أن نفعل أي شيء".

    وأمام ترامب والكونغرس مهلة حتى أوائل فبراير شباط لتفادي توقف آخر لأنشطة الحكومة بسبب نفس القضايا التي أدت إلى توقفها في وقت سابق الشهر الجاري وهي قضايا تتعلق بالميزانية الاتحادية واتفاق بشأن برنامح لحماية مئات الآلاف من الحالمين.

    ترامب يلقي خطاب الاتحاد
    © REUTERS/ POOL
    ترامب يلقي خطاب الاتحاد

    وخصص ترامب الجزء الأكبر من خطابه للهجرة قائلا إنه "يمد يدا مفتوحة" للعمل مع الحزبين تجاه التوصل لاتفاق شامل إلا أنه أصر على أن يتضمن زيادة الإجراءات لحماية الحدود وعلى تعديلات لتقييد برامج الهجرة المشروعة.

    ودعا الكونغرس أيضا إلى إقرار مشروع قانون بشأن البنية التحتية حجمه 1.5 تريليون دولار وهو ما يحتاج أصوات الديمقراطيين حتى تتاح له فرصة النجاح.

    ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي ما زالت شعبية ترامب وفقا لنتائج استطلاعات الرأي 40 بالمئة وهو مستوى منخفض بشدة لشعبية رئيس للولايات المتحدة خلال هذه الفترة المبكرة من فترة ولايته. وفي واقع الأمر كان ترامب يخاطب في كلمته أمس جمهورين: قاعدة مؤيديه وبقية البلاد التي لم تتقبله بعد، بحسب "رويترز". ومن ثم تحتم عليه الحديث بصرامة عن قضايا مثل الهجرة والتجارة والسياسة الخارجية والنشيد الوطني لطمأنة قاعدته على أنه نفس المتشدد الذي انتخبوه مع الإشارة للناخبين الآخرين أيضا إلى أنه يساند مساعدة "الحالمين" وإعادة بناء البنية التحتية ومحاربة وباء المواد الأفيونية وإصلاح نظام السجون.

    وسيحتاج الجمهوريون على الأرجح للناخبين من الجانبين للاحتفاظ بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

    وقال ألكس كونانت المستشار البارز السابق للسناتور الجمهوري ماركو روبيو "إذا تمكن من إلقاء مثل هذا الخطاب يوميا حتى نهاية العام فلن تكون هناك مشكلة في انتخابات التجديد النصفي".

    لكن جون جير خبير الرأي العام بجامعة فاندربيلت قال إن تاريخ ترامب يشير إلى أنه غير قادر أو لن يفعل ذلك.

    وقال "التوقعات تشير إلى أنه أبلى بلاء حسنا ولكن تغريداته تحظى بتغطية مثل خطبه ومن ثم فمن المرجح أن يقوض أي مكاسب ربما يكون حققها خلال 48 ساعة".

    وقد تضعف تغريدات ترامب المستمرة سريعا أي أهمية اكتسبها خطابه عن حالة الاتحاد.

    ووتختتم "رويترز" قالها التحليلي بالقول إنه "على عكس رؤساء سابقين استخدموا وسائل مخاطبة الجماهير بحساب وبينهم أوباما والجمهوري جورج بوش الابن يسمع الأمريكيون الآن يوميا من ترامب وكثيرا ما يسمعون منه طول اليوم. وهذا يزيد الضغط على أفعال الرئيس وليس على أقواله".

    انظر أيضا:

    مبعوث الرئيس الأمريكي: إعلان ترامب لا يرسم حدود سيادة إسرائيل في القدس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ترامب, أخبار أمريكا, الكونغرس, ترامب, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    شرطيتان روسيتان، 2008
    العمل "الصعب" للجنس اللطيف: نساء الشرطة الحسناوات في مختلف دول العالم
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك