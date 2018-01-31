واشنطن تدرج إسماعيل هنية ومنظمتين مصريتين على قائمة العقوبات

أدرجت واشنطن، اليوم الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني، القيادي البارز بحركة "المقاومة الإسلامية حماس" ورئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، على قائمة العقوبات.

© AFP 2018/ Atta Kenare واشنطن تدرج رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق لاريجاني إلى قائمة العقوبات

واشنطن- سبوتنيك وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صدر اليوم، أن الولايات المتحدة قد أضافت رئيس الوزراء الفلسطيني السابق وزعيم حركة "حماس" إلى قائمة العقوبات

كما أضافت أيضا "ثلاث جماعات مسلحة تعمل في فلسطين ومصر"، وذلك بحسب البيان.

وأوضح أن هنية أضيف اسمه إلى قائمة الإرهاب، إلى جانب "حركة الصابرين" والمنظمتين المصريتين "حسم" و "لواء الثورة".