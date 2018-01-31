محكمة تركية تخلي سبيل المدير المحلي لمنظمة العفو الدولية

ذكرت منظمة العفو الدولية أن محكمة تركية قضت اليوم الأربعاء بالإفراج المشروط عن مدير فرعها في تركيا، غير أن محاكمته ستستمر على الرغم من انتقادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويقبع تانر كيليتش في السجن منذ يونيو/ حزيران في إقليم إزمير الساحلي بتهم تتعلق بالإرهاب. ويقول مدعون إنه قام بتحميل تطبيق بايلوك للتراسل الذي يستخدمه أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016. وينفي تانر هذه الاتهامات. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo/ Mahir Alan/Dha-Depo تركيا تشن حملة اعتقالات بسبب تعليقات على عملية عفرين

وعلى الرغم من إخلاء السلطات سبيل تانر ستستمر محاكمته وعشرة آخرين من نشطاء حقوق الإنسان في اتهامات متعلقة بالإرهاب.

وقال جوري فان جوليك، مدير إدارة أوروبا في منظمة العفو الدولية، "عودة تانر قريبا إلى زوجته وبناته ونومه في سريره للمرة الأولى منذ قرابة ثمانية أشهر تبعث على الارتياح الشديد. لكن لا نستطيع أن ننسى أن أشخاصا كثيرين أبرياء غيره لا يزالون خلف القضبان دون أي دليل في تركيا".

وأضاف "هذه المحاكمات التي لا أساس لها إنما هي محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة داخل تركيا لكنها لم تسهم سوى في تسليط الضوء على أهمية حقوق الإنسان وأولئك الذين يكرسون حياتهم للدفاع عنها".

واستقبل الأشخاص الموجودون في القاعة القرار بصيحات فرح، وبكى كثير من الأصدقاء والزملاء وعانقوا بعضهم بعضا.