محكمة تركية تخلي سبيل المدير المحلي لمنظمة العفو الدولية

ويقبع تانر كيليتش في السجن منذ يونيو/ حزيران في إقليم إزمير الساحلي بتهم تتعلق بالإرهاب. ويقول مدعون إنه قام بتحميل تطبيق بايلوك للتراسل الذي يستخدمه أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تحمله تركيا مسؤولية محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016. وينفي تانر هذه الاتهامات. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وعلى الرغم من إخلاء السلطات سبيل تانر ستستمر محاكمته وعشرة آخرين من نشطاء حقوق الإنسان في اتهامات متعلقة بالإرهاب.
وقال جوري فان جوليك، مدير إدارة أوروبا في منظمة العفو الدولية، "عودة تانر قريبا إلى زوجته وبناته ونومه في سريره للمرة الأولى منذ قرابة ثمانية أشهر تبعث على الارتياح الشديد. لكن لا نستطيع أن ننسى أن أشخاصا كثيرين أبرياء غيره لا يزالون خلف القضبان دون أي دليل في تركيا".
وأضاف "هذه المحاكمات التي لا أساس لها إنما هي محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة داخل تركيا لكنها لم تسهم سوى في تسليط الضوء على أهمية حقوق الإنسان وأولئك الذين يكرسون حياتهم للدفاع عنها".
واستقبل الأشخاص الموجودون في القاعة القرار بصيحات فرح، وبكى كثير من الأصدقاء والزملاء وعانقوا بعضهم بعضا.
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