وفد روسي رفيع المستوى يزور إسرائيل

© Sputnik. Sergei Guneyev نتنياهو يؤكد لبوتين: لن نسمح بهذين التحركين من إيران القدس — سبوتنيك . قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن الوفد يترأسه سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، ويرافقه كل من نائب وزير الخارجية الروسية، ونائب وزير الأمن الداخلي، ونائب وزير القضاء، بالإضافة إلى عدد من الجنرالات من الجيش والاستخبارات الروسية.





وجاء في بيان لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ، مئير بن شبات، سيستضيف الوفد وسيدير مع أعضائه "محادثات معمقة حول مسائل إقليمية ومواضيع إضافية تتعلق بالمصالح المشتركة بين روسيا وإسرائيل".





وتأتي زيارة الوفد الروسي بعد مرور يومين على زيارة نتنياهو إلى موسكو ولقائه الرئيس الروسي بوتين، وقال نتنياهو، في حديثه للصحافة فور عودته إن محادثاته مع الرئيس الروسي بوتين كانت "جيدة ومعمقة". وأضاف أن جزءا كبيرا من المحادثات كرس للوضع في سوريا.





وأضاف نتنياهو، أن هذه المحادثات أجريت في لحظة فاصلة بشأن سوريا متسائلا "هل ستعزز إيران وجودها في سوريا أم سيتم إحباط محاولاتها؟" قائلا: "لقد أوضحت للرئيس بوتين بأننا سنحبط محاولات إيران هذه. إذا لم تتوقف هذه المحاولات لوحدها فإننا سنوقفها نحن، في الحقيقة لقد بدأنا هذا".