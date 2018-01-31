محاكمة أمريكي تزوج 6 سيدات لمساعدتهن في التهرب من قوانين الهجرة

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن المدعي الفيدرالي قوله إن بيتر هيكس، البالغ من العمر 57 عاما، تزوج من عدة نساء من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بين عامي 2003 و2013، وقدم استحقاقات الهجرة لأربعة منهن. وكان بعضهن في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وذكرت السلطات أيضا أنه كان متزوجا من أكثر من سيدة في نفس الوقت. كما أنه جند آخرين للقيام بنفس فعلته.
#Massachusetts man charged with marrying 6 women to evade immigration laws https://t.co/DouEHe0zht pic.twitter.com/dMesaCNioX— KXAN News (@KXAN_News) January 31, 2018
وأوضحت الوكالة أنه قد تم إطلاق سراح هيكس بعد جلسة الاستماع الأولى في المحكمة الفيدرالية، أمس الثلاثاء. إلا أنه يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 5 سنوات إذا أدين.
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