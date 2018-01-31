وزير الدفاع الإسرائيلي: الاتفاق مع إيران رديء ويعزز شرعية البرنامج النووي

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان، أن الاتفاق النووي مع إيران رديء ويعزز شرعية البرنامج النووي.

© REUTERS/ SOCIAL MEDIA إيران: العدو يخطط ويرصد تمويلات ضخمة لإسقاط النظام

القاهرة — سبوتنيك. قال ليبرمان اليوم الأربعاء: "الاتفاق مع إيران رديء ويعتبر بمثابة توفير شرعية لبرنامج إيران النووي".

وأضاف "هناك شركات لها مصالح مع إيران ولكن لابد أن يكون لدى الرئيس الأمريكي ترامب حل جديد لكي ينسحب من الاتفاقية الإيرانية".

جدير بالذكر أن إيران، وقعت عام 2015، اتفاقا مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا، لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وهاجم ترامب، مرارا الاتفاق، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وهو الموقف الذي تشاطره إسرائيل إياه.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن البيت الأبيض "سيعمل مع الكونغرس على إزالة ما وصفها بـ(العيوب الخطيرة) للاتفاق الدولي مع إيران".