نواب جمهوريون في الكونغرس يتعرضون لحادث قطار

اصطدم قطار متجه من واشنطن إلى وست فرجينيا ويقل أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بشاحنة قمامة، ولم يسفر الحادث سوى عن إصابات طفيفة بين الركاب.

© Sputnik. Sergey Guneev حالة غضب ضد ترامب داخل الكونغرس بسبب بوتين

وأكد مصدر كان في القطار، طلب عدم نشر اسمه، أن الإصابات تمثلت في "بعض الرضوض والسحجات".

ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، أرسل المصدر هذه المعلومات بالبريد الإلكتروني.

وكان القطار ينقل النواب إلى تجمع سنوي يعقد هذا العام في وست فرجينيا.