الجيش التركي يقصف أهدافا عسكرية في عفرين

قصفت المقاتلات والمدافع التركية، اليوم الأربعاء، أهدافا عسكرية لتنظيم "بي كا كا" في جبل "درماك" في منطقة عفرين شمال غربي سوريا، في اليوم الـ12 من عملية "غصن الزيتون".

© Sputnik. Waeel Hafian مسؤول في الهلال الأحمر: نزوح قرى بأكملها جراء قصف عفرين

وقصفت المقاتلات أهدافا ومخابئ للتنظيم في جبل "درماك"، حسب الأناضول

وتصاعدت ألسنة الدخان من بعض النقاط في الجانب السوري، والتي يمكن مشاهدتها من الجانب التركي، حسب مراسل "الأناضول".

وتواصل المقاتلات التركية تحليقها فوق الشريط الحدودي.

في سياق متصل، يواصل الجيش التركي استقدام تعزيزات إلى وحداته المنتشرة على الخط الحدودي مع سوريا.

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، يستمر الجيش التركي في عملية "غصن الزيتون"، التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د/ بي كا كا" شمال غربي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.