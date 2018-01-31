الخارجية الأمريكية: على واشنطن والثلاثية الأوروبية إعداد تعديلات على صفقة إيران قبل مايو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تريد أن تجري تعديلات على الصفقة مع إيران قبل شهر مايو/ أيار المقبل.

© REUTERS/ YURI GRIPAS وزير الدفاع القطري من واشنطن: يجب أن تدفع أمريكا لحوار مع إيران وإلا الكارثة

موسكو — سبوتنيك . أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن غولدستاين، أن على بلاده و"الثلاثية الأوروبية"، إعداد تعديل على الاتفاقية النووية مع إيران، قبل شهر مايو/ أيار القادم.

وقال نائب الوزير: "أنشأنا مجموعات عمل لمحاولة إعداد التعديلات التي يمكنها أن تجعل هذه الاتفاقية أقوى. لكن لدينا إطار زمني نظرا لأن هذا يجب أن ينفذ قبل مايو، لذا فأمامنا الكثير من العمل".

يذكر أن إيران وقعت عام 2015، اتفاقا مع مجموعة دول "5+1" [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وهاجم ترامب، مرارا الاتفاق، ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة"، وهو الموقف الذي تشاطره إسرائيل إياه.