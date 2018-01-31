عقب وصفه لدولهم بالحثالة... زعماء أفارقة يتراجعون عن التحرك ضد ترامب

أعلن الزعماء الأفارقة الامتناع عن إصدار قرار ينتقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولهم بـ"حثالة"، عقب أن قام ترامب ببعث رسائل لهم أبدى فيها احترامه للقارة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كان الزعماء الذين التقوا في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا يعتزمون في بادئ الأمر مطالبة ترامب باعتذار عن التصريحات التي كشفت عنها مصادر حضرت اجتماعا معه عن الهجرة هذا الشهر.

ونفى ترامب الإدلاء بهذه التصريحات.

وفي ظل القمة المنعقدة على المستوى الوزاري أعد المشاركون قرارا يطالب ترامب "بالاعتذار علنا إلى كل الأفارقة".

وجاء في مسودة القرار التي اطلعت عليها "رويترز"، أن أي شيء أقل من الاعتذار سيضطرهم إلى تعليق اتفاقية تعاون بين واشنطن والاتحاد الأفريقي.

لكن رسالة بعث بها ترامب في 25 يناير/ كانون الثاني دفعت لتغيير المسار على مستوى الرؤساء.

وقال مسؤول في القمة إن القرار الختامي الذي لم يصدر بعد لا يحتوي على أي إشارة للقضية بعدما اختتم الزعماء اجتماعاتهم يوم الاثنين.

وجاء في رسالة ترامب "أؤكد أن الولايات المتحدة تكن احتراما كبيرا لشعوب أفريقيا والتزامي القوي بعلاقات قوية ومحترمة مع الدول الأفريقية كدول ذات سيادة".