الخارجية الأمريكية: نتبادل المعلومات مع موسكو في مسائل أمن الأولمبياد في كوريا

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن الدبلوماسي، مايكل إيفانوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان المعلومات حول قضايا الأمن خلال بطولة الألعاب الأولمبية المرتقبة في كوريا الجنوبية.

© AP Photo/ Ahn Young-joon البنتاغون يعلن عودة التدريبات العسكرية مباشرة بعد أولمبياد كوريا الجنوبية

واشنطن — سبوتنيك . وقال إيفانوف: "نحن نعمل مع ممثلي كل دولة مشاركة في الألعاب الأولمبية، بما في ذلك الروس، ومع الباقين جميعهم، الفرنسيون والألمان. أي أننا نعمل بالتأكيد مع الجميع، بما في ذلك الروس".

وأوضح إيفانوف، أن الحديث يجري عن التعاون في مسألة تبادل المعلومات، حول "الأسئلة المحتملة التي يمكن أن تطرأ".

وفى وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة واثقة من الأمن خلال الألعاب الأولمبية القادمة في بيونغ تشانغ.

ووفقا لما ذكره مساعد وزير الخارجية الأمريكي ستيفن غولدشتاين، أن حكومة كوريا الجنوبية، "وضعت خططا أمنية شاملة" خلال دورة الألعاب الأولمبية.

يذكر أن الدورة المقبلة من الألعاب الأولمبية الشتوية ستجري في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية خلال الفترة من 9 إلى 25 فبراير/ شباط 2018.