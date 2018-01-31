السلطات والمعارضة في فنزويلا تتوصلان إلى اتفاق مبدئي

أعلن وزير الاتصالات والمعلومات الفنزويلي خورخي رودريغيز، اليوم الأربعاء، أن الحكومة والمعارضة تمكنتا من التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول استقرار الوضع في البلاد، خلال المحادثات التي جرت في جمهورية الدومينيكان.

المكسيك — سبوتنيك . وقال رودريغيز، عقب اجتماع آخر في سانتو دومينغو، حيث جرى نشر حديثه على شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد وقعنا على وثيقة تتضمن عناصر من الاتفاق المبدئي والتفاهم بين القوى الفنزويلية اليمينية وجمهورية فنزويلا والذي سيسمح بالقضاء على رغبات الحرب ضد فنزويلا سواء في خارج أو داخل البلاد".

وفي وقت سابق أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، عن استعداد حكومته لتوقيع اتفاق مع المعارضة في إطار المحادثات التي استؤنفت في جمهورية الدومينيكان.

هذا وتعيش فنزويلا أزمةً سياسية مع ازدياد حدة التوتر بين السلطة وعلى رأسها الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي وبحسب الاتحاد الأوروبي تتعرض لقمع شديد من الحكومة الفنزويلية