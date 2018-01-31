ناميبيا تمنع المسؤولين من السفر إلى الخارج لخفض الإنفاق الحكومي

أعلنت الرئاسة في ناميبيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس هيج جينجوب حظر على جميع المسؤولين السفر إلى الخارج حتى نهاية فبراير/ شباط مبدئيا في مسعى لخفض الإنفاق الحكومي.

Flickr/ Hernán Piñera اعتذار ألمانيا لضحايا ناميبيا

وتواجه حكومة ناميبيا أزمة مزمنة في توفير السيولة النقدية أسفرت عن تخفيضات في الميزانية بكل الوزارات في ظل معاناة الاقتصاد من حالات انكماش قوية في صناعات التشييد وإنتاج اليورانيوم والألماس، حسب "رويترز".

وقال بيان للرئاسة "لن يُنظر إلى أي طلب للسفر إلى الخارج من الوزراء ونواب الوزراء وغيرهم من المسؤولين حتى بعد نهاية فبراير/ شباط".

وأضاف البيان "هذا التوجيه يفيد على وجه خاص في خفض الإنفاق الحكومي".

وكانت قوات الدفاع في ناميبيا قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه لم يعد بمقدورها شراء الغذاء للجنود أو تسديد فواتير المياه والكهرباء في قواعدها.