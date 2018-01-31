الرئيس الفرنسي: مؤتمر لمكافحة الإرهاب في باريس أبريل القادم

تونس — سبوتنيك . وقال الرئيس ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، خلال زيارته إلى تونس إن " باريس ستحتضن مؤتمرا لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والإرهابيين في أبريل/ نيسان المقبل.

وأكد الرئيس الفرنسي، أن "تنظيم داعش هزم في سوريا والعراق، لكننا لن نسمح لعناصره بنقل تهديداتهم إلى منطقة الساحل الأفريقي ".

هذا وتنفذ فرنسا عملية عسكرية في شمال مالي تحت اسم " عملية برخان"، لملاحقة المجموعات الإرهابية، التي تنشط في منطقة شمال مالي والنيجر.

وتقود فرنسا مجموعة الدول الخمس لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، بدعم من مالي والنيجر وتشاد وبوركينافاسو.

هذا وكان قد وصل مساء اليوم الأربعاء 31 يناير/ كانون الثاني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الى تونس في زيارة هي الأولى له منذ اعتلائه سدة الحكم تدوم يومين.

وكان في استقباله في مطار قرطاج الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، وكبار المسؤولين في الدولة.