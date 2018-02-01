انتشار واسع للجيش الأمريكي في إسرائيل

بدأ الجيش الأمريكي انتشارا واسعا لقواته في إسرائيل، أمس الأربعاء، ونشر واسع النطاق لمنظومة دفاع جوية مضادة للصواريخ استعدادا لتدريب عسكري أمريكي - إسرائيلي مشترك الأسبوع المقبل.

© Sputnik. Maksim Bogodvid صحيفة: إسرائيل تواجه أزمة مياه حادة

القدس — سبوتنيك . وذكرت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، أمس الأربعاء 31 يناير / كانون الثاني، أن التدريب يحاكي إطلاق نار في "الجبهة الإسرائيلية الداخلية".

ويأتي التدريب ضمن برنامج التدريبات العسكرية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة، "جونيبر كوبرا"، ويحاكي حربا شاملة على أكثر من جبهة وتتعرض فيها إسرائيل لقصف مكثف بالصواريخ من جهات مختلفة.

وتتم المناورات في وقت صعد فيها قادة إسرائيل من تهديداتهم بحرب لا هوادة فيها لا سيما مع لبنان وسوريا وغزة وضد حزب الله وإيران.

في سياق متصل، تعهدت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، باستمرار دعم الجيش اللبناني ووصفته بأنه قوة توازن محتمل في وجه "حزب الله" رغم قول إسرائيل إنه لا يمكن التمييز بين القوتين وإنهما هدفان لها في أي حرب مقبلة.

وكان الاختلاف العلني في الرأي بين الحليفين الوثيقين ملحوظا تماما، لكن الأمر الأكثر إثارة للانتباه أنه جاء على لسان مسؤولين كبار في نفس الحدث وهو مؤتمر إسرائيلي للأمن، وفقا لوكالة "رويترز".