واشنطن تمول آلية للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

أعلنت البعثة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة ترسل 350 ألف دولار، لتمويل آلية مستقلة دولية للتحقيق في الجرائم في سوريا وتأمل في أنها ستسمح للتحقيق، بما في ذلك بالهجمات الكيميائية.

موسكو — سبوتنيك . وأفادت البعثة الدائمة على صفحة "تويتر":

الولايات المتحدة ستخصص 350 ألف دولار لآلية محايدة ومستقلة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في سوريا. وسوف تساعد الجهود المبذولة للتقديم إلى العدالة بسبب وحشية نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ذلك لأن "روسيا قتلت الآلية المشتركة".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أكدت، في يناير الماضي، أن الولايات المتحدة ليست مهتمة بتحديد المسؤولين الحقيقيين عن الهجمات الكيميائية في سوريا.

وأشارت الخارجية إلى أن حقيقة الهجوم الكيميائي، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، الذي تشير إليه الولايات المتحدة باتهام موسكو ودمشق لم تتأكد.

وردا منها على تصريحات واشنطن حول علاقة موسكو بالهجمات الكيميائية في سوريا قالت الخارجية الروسية: الولايات المتحدة شنت هجوما إعلاميا واسعا على روسيا.