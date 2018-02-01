أمريكا تمدد الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا

أعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، أنها ستسمح لحوالي 7000 سوري بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرا آخر على الأقل بموجب وضع الحماية مع احتدام الحرب الأهلية في بلدهم.

© Sputnik. Mohammad Maarouf واشنطن تمول آلية للتحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا

ونقلت رويترز عن كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، قولها في بيان:

بعد دراسة متأنية للأوضاع على الأرض، قررت أن من الضروري تمديد وضع الحماية المؤقتة بالنسبة للسوريين.

وأضافت أنه "من الواضح أن الأوضاع التي استند إليها تصنيف سوريا لا تزال قائمة، وبالتالي فإن القانون يكفل التمديد".

في سياق متصل، أعلنت البعثة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة ترسل 350 ألف دولار، لتمويل آلية مستقلة دولية للتحقيق في الجرائم في سوريا وتأمل في أنها ستسمح للتحقيق، بما في ذلك بالهجمات الكيميائية.

وأفادت البعثة الدائمة على صفحة تويتر: الولايات المتحدة ستخصص 350 ألف دولار لآلية محايدة ومستقلة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في سوريا. وسوف تساعد الجهود المبذولة للتقديم إلى العدالة بسبب وحشية نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وهذا الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ذلك لأن "روسيا قتلت الآلية المشتركة".