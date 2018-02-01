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11:56 01 فبراير/ شباط 2018
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    علي أكبر ولايتي

    مستشار كبير للمرشد الإيراني: نفوذ طهران في الشرق الأوسط "حتمي"

    © AP Photo/ Ebrahim Noroozi, File
    العالم
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    أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أن تواجد إيران في المنطقة أمر لا مفر منه، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل هذا النهج لكي نبقى العنصر الأكثر حسما في المنطقة".

    وزير الدفاع الإيراني
    © Sputnik. Ilya Pitalev
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    وقال ولايتي، في كلمته أمام المؤتمر الجامعي دعماً لانتفاضة فلسطين، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، إن "دعم إيران لمحور المقاومة ساهم في شل الكيان الصهيوني في اعتداءاته على غزة ولبنان"، قائلا: "إننا نفتخر بدعم المسلمين في مواجهة الصهاينة"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

    وأفاد بأن "المسؤولين في المقاومة الفلسطينية في حرب غزة قالوا أيضاً إن ايران زودتنا كل شيء من رغيف الخبز إلى السلاح، مؤكدا أن هذا الكلام أعلنه الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي رمضان عبدالله شلح، عقب الحرب ونحن نفتخر بدعمنا للمسلمين في مواجهة الصهاينة"، مشيراً إلى أن حزب الله في لبنان تم دعمه أيضاً من قبل إيران، وقال: "إن حزب الله اليوم بات في وضع يتهرب ساسة الكيان الصهيوني من مواجهته على غرار حرب تموز".

    ولفت  مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، إلى ما وصفه "المخطط الأمريكي الرامي إلى تقسيم الدول"، وقال إن مخطط الشرق الأوسط الجديد يرمي إلى تقسيم الدول وإيران ترفض هذا المخطط، مشيراً إلى وقوف إيران دوما بوجه هيمنة الاستكبار، مؤكداً أن الشعب الإيراني رفض على مر التاريخ فرض الهيمنة عليه.

    وأكد ولايتي: "أن تواجد إيران في المنطقة أمر "لا مفر منه"، ولكي نبقى العنصر الاكثر حسما في المنطقة سنواصل هذا النهج". وتابع: "وجودنا في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان جاء بالتنسيق وبرغبة من حكومات هذه البلدان، وكذلك إذا كنا ندعم اليمن فذلك من منطلق الواجب الإنساني ولتعلم السعودية أن تشبثها بهذا النهج سيجعل من اليمن أشبه بفيتنام للسعوديين".

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