وزير خارجية تركيا: سوتشي كان ناجحا والبيان الختامي للمؤتمر تضمن مطالب أنقرة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن مؤتمر سوتشي كان ناجحا والبيان الختامي تضمن مطالب تركيا، مؤكدًا أنه سيتم دمج مؤتمر سوتشي بمفاوضات جنيف بشأن سوريا.

© Sputnik. Nina Zotina وزيرا الخارجية الروسي والتركي يبحثان مؤتمر سوتشي هاتفيا

وقال جاويش أوغلو، للصحفيين في أنقرة، إن "الأمر يتطلب إحياء محادثات جنيف للسلام في سوريا وأن تبدأ حكومة دمشق في التفاوض بعد انعقاد مؤتمر بشأن السلام في سوريا بمنتجع سوتشي في روسيا هذا الأسبوع، وأن تبدأ مفاوضات حقيقية بشأن المرحلة الانتقالية والدستور والانتخابات، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف وزير الخارجية التركي أن ما وصفه "الإرهابي معراج أورال شارك في مؤتمر سوتشي عبر وثائق مزورة، وطلبنا من الروس تسليمه للسلطات التركية"، مؤكداً أنه بحث مؤتمر سوتشي والتطورات في عفرين ومنبج خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وكان الكرملين أعلن، أمس الأربعاء، أن الرئيسين الروسي والتركي يعربان عن ارتياحهما لنتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدين على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في مؤتمر الحوار السوري لصالح التسوية السياسية في سوريا على اساس قرار 2254.

وبالنسبة لتصريحات الرئيس الفرنسي بشأن عفرين، أعلن جاويش أوغلو، أن بلاده تعتبر تصريحات فرنسا بشأن عملياتها في منطقة عفرين شمال سوريا "شتائم".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر تركيا من أن عملياتها ضد الأكراد في شمال سوريا لا يجب أن تصبح ذريعة لغزو سوريا، قائلا "إنه يريد أن تقوم انقرة بتنسيق عملها مع حلفائها".