إسرائيل تدين إقرار البرلمان البولندي قانونا ينفي التورط في جرائم النازية

وقالت الوزارة، في بيانها، "دولة إسرائيل تعارض وبشدة إقرار مجلس الشيوخ البولندي لمشروع قانون يجرم تورط مواطنين بولنديين في ارتكاب المحرقة".
وأضافت الخارجية في بيانها "تنظر إسرائيل بقلق بالغ لأي محاولة لتغيير الحقائق والعبث بمقدرات التاريخ، ولا يمكن لأي قانون مهما كان أن يغير من هذه الحقائق المسلم بها على مدار التاريخ".
وقال مساعد وزير الخارجية الإسرائيلي مايكل أورين، في حديث مع هيئة البث الإسرائيلي، إن "إقرار هذا القانون ليس حدثا منفردا بل يدل على توجه، إذ من يبدأ بإنكار المحرقة النازية سيقوم في نهاية المطاف بإنكار سيادة دولة إسرائيل وحق شعبها بالدفاع عن نفسه".
وأضاف أورين "يجب علينا نزع القفزات ومحاربة هذه الظاهرة بلا هوادة وتحديد خطوط حمراء لا يستطيع أحد تجاوزها". ودعا أورين لممارسة نفوذ إسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي للضغط على بولندا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد اتفق قبل عدة أيام مع نظيره البولندي ماتيوش مورفيتسكي على إجراء حوار بين البلدين للمحاولة إلى التوصل لتفاهمات حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان البولندي يوم الجمعة الماضي.
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