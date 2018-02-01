مسؤول أمريكي: كل الخيارات مطروحة للمواجهة النووية مع كوريا الشمالية

قال جوزيف يون، المبعوث الخاص الأمريكي بشأن كوريا الشمالية، إن جميع الخيارات مازالت مطروحة على الطاولة لحل المواجهة النووية مع كوريا الشمالية.

© REUTERS/ KYODO لقاء استخباراتي... أسرار جديدة تتكشف عن اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية وأضاف جوزيف في تصريحات للصحفيين نقلتها "رويترز" في العاصمة اليابانية، اليوم الخميس: "..ورغم ذلك أعتقد أن الخيار العسكري لا يلوح في الأفق القريب".

وقال جوزيف إن الولايات المتحدة تسعى لحل سلمي للأزمة وأن الدبلوماسية هي خيارها المفضل.

وأشار يون: "سياستنا تميل بدرجة كبيرة إلى الحل السلمي للأزمة النووية الكورية الشمالية. قلنا مرارا إن ما نريده هو الحوار".

ويأتي حديث يون بعد يوم من وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيم كوريا الشمالية بأنه "لئيم". وقال إن سعي بيونغ يانغ للحصول على صواريخ قد "يهدد قريبا جدا" الأراضي الأمريكية وتوعد بمنع حدوث ذلك.

ولم يعرض ترامب تفاصيل جديدة عن كيف يعتزم كبح كوريا الشمالية. وتقول إدارته إنها تفضل الحل الدبلوماسي لكنها كررت مرارا أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة.

ورفض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التخلي عن تطوير صواريخ نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة رغم عقوبات تزداد صرامة فرضتها الأمم المتحدة على بيونجيانج مما أثار مخاوف من نشوب حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية. وأجرى الشمال تجارب على إطلاق صواريخ فوق اليابان.