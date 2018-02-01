الأمم المتحدة: أكثر من 600 ألف نازح داخل سوريا خلال 2017

أعلن مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا للشؤون الإنسانية، يان إيغلاند، أن هناك أكثر من 600 ألف نازح داخل سوريا خلال 2017، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في تعاون الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال إيغلاند في مؤتمر، اليوم الخميس، "أكثر من 600 ألف نزحوا إلى إدلب من عدد من المناطق السورية خلال العام الماضي فقط".

وأضاف "تعاون الحكومة السورية بشأن المساعدات الإنسانية بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدأت قوة العمل الإنسانية عملها في 2015".