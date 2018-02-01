ميانمار ترفض الإفراج عن صحفيي "رويترز"

رفضت محكمة في ميانمار اليوم الخميس الإفراج بكفالة عن صحفيين يعملان لدى وكالة "رويترز" وجهت لهما اتهامات بانتهاك قانون يتعلق بالأسرار الرسمية.

وقال محام موكل عن الصحفيين للمحكمة، إن الوثائق التي قالت الشرطة إنها عثرت عليها بحوزتهما لدى اعتقالهما تحتوي على معلومات كانت متاحة علنا في تقارير صحفية.

وعمل وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) على تغطية "رويترز" لأزمة ولاية راخين، حيث شن الجيش حملة على متمردين بدأت يوم 25 أغسطس/ آب أدت لفرار نحو 690 ألفا من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلادش المجاورة وفقا للأمم المتحدة.

وأبدى ستيفن جيه إيدلر رئيس تحرير وكالة "رويترز" استياءه من رفض طلب الصحفيين الخروج بكفالة ودعا لإطلاق سراحهما فورا.

وقال في بيان "مر الآن أكثر من 50 يوما على اعتقالهما ويتعين أن تتاح لهما فرصة العودة إلى أسرتيهما مع استمرار جلسات المحاكمة".

وأتم "نعتقد أن إجراءات المحاكمة ستظهر براءتهما وأن وا لون وكياو سوي أو سيتمكنان من العودة إلى عملهما لتغطية الأحداث في ميانمار".