رويترز: انفجار في غرفة التدفئة التابعة لمكتب الضرائب في العاصمة التركية أنقرة

قال شاهد من وكالة رويترز إن دوي انفجار قوي سمع في العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس، كما شوهدت سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى مكان الانفجار.

© REUTERS/ Umit Bektas أنقرة: تعاون واشنطن مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة يقلل من شأنها

كما وردت أنباء عن حدوث انفجار في غرفة مراجل تابع لمكتب الضرائب في العاصمة أنقرة التركية.

وقالت قناة "إن.تي.في" إن انفجارا حدث في غرفة التدفئة التابعة لمكتب الضرائب في العاصمة التركية أنقرة. بحسب ما نقلته رويترز.

وقال الحاكم المحلي لقناة "إن.تي.في" إن المبنى كان خاويا إلا من أفراد الأمن.