بالفيديو... ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا ترامب المحرجة لها

كشفت زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مؤخرا، عن الهدية التي تلقتها من ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عامين، وسببت إحراجا بالغا لها.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch أوباما يعود إلى السياسة خلال 2018

وأكدت ميشيل أوباما ، أثناء حلولها ضيفة في برنامج مقدمة البرامج الأمريكية، إلين ديجينيريس ، أنها شعرت بالإحراج من الهدية، لأن ميلانيا خرجت عن البروتوكولات وقتها.

وقالت: "كنت مندهشة للغاية عندما حصلت على الهدية وهي عبارة عن صندق، والكل انصرف ولم يأتي أحد لأخذه، وكنت سأعتقد بأنني سألتقط الصور معه، حتى تدخل زوجي، وأخذ الصندوق ووضعه بالداخل".

وأفصحت ميشيل أوباما في البرنامج، عن أن هدية ميلانيا ترامب لها عبارة عن إطار لصورة، وصفته بـ "الجميل".

.@MichelleObama told me about her awkward encounter with Melania Trump and a gift. You’ll hear more about this tomorrow. pic.twitter.com/IAsFpgdJs8 — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) February 1, 2018

وحصلت ميشيل أوباما على هدية ميلانيا ترامب، في شهر يناير/ كانون الثاني 2017، وقت تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وسائل الإعلام المحلية، تناقلت لقطة تعرض ميشيل أوباما للإحراج، بعدما التقت بزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، وتبدل وجهها الصارم ليصبح مبتسما، ولكنها تبدلت إلى الحيرة، بعدما قدمت السيدة الأولى الجديدة هدية لها.

ولم تعلم ميشيل أين تضع الهدية، وهم كانوا على وشك التقاط الصورة الرسمية الخاصة بتسليم أوباما البيت الأبيض إلى ترامب، ولكن تدخل باراك أوباما لينقذ الموقف، وتسلم الهدية منها وأدخلها إلى داخل البيت الأبيض.