الخزانة الأمريكية: "تقرير الكرملين" يحتوي قائمة الأشخاص وأيضا معلومات عنهم

ردت وزارة الخزانة الأمريكية على الانتقادات للطبيعة "السطحية" لـ"قائمة الكرملين"، مؤكدة أن الجزء المغلق منها يحتوي على معلومات أكثر تفصيلا عن الأشخاص من الجزء المكشوف.

© AFP 2018/ PAUL J. RICHARDS الخزانة الأمريكية تخفي جزءا من "تقرير الكرملين" تجنبا لسحب الأصول من قبل المذكورين به

واشطن — سبوتنيك . نقل المكتب الصحفي عن نائب رئيس وزير المالية توني سيغا: "تم الحصول على الجزء المغلق من مصادر خاصة وباستخدام الأساليب "السرية". وإذا أخذنا في الاعتبار الأجزاء المكشوفة والمغلقة من هذا التقرير الشامل فإنه يقدم إلى الكونغرس، كما طلب، معلومات تفصيلية كاملة عن الأشخاص والمؤسسات ذات الصلة ".

وقد جرى انتقاد التقرير، الذي نشر ليلة الثلاثاء، في الولايات المتحدة، حيث لم يتضمن الجزء المكشوف منه سوى قائمة من السياسيين ورجال الأعمال الروس البارزين من قائمة مجلة "فوربس" دون أي تفاصيل. تقليديا، الإدارات الأمريكية لا تكشف عن المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر سرية، لأن ذلك قد يكشف عن مصادر وأساليب الحصول على البيانات. على وجه الخصوص، مع هذه الصيغة ترفض الولايات المتحدة، تزويد روسيا بأدلة على تدخلها في الانتخابات الأمريكية.

في الوقت نفسه أوضحت وزارة المالية أن الملحق السري الذي تم تقديمه إلى الكونغرس، إلى القائمة التي سبق نشرها قد يشمل "أشخاصا غير مدرجين في القائمة الرئيسية، ويمكن لهؤلاء الأشخاص" أن يشغلوا مناصب أقل من تلك المذكورة في التقرير غير السري أو لديهم ثروة تقل عن مليار دولار ".

يذكر أن وزارة المالية الأمريكية نشرت ليلة يوم الثلاثاء الماضي، "قائمة الكرملين" التي تضم جميع ممثلي القيادة الروسية تقريبا، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال — يبلغ إجمالي عددهم 200 شخص.

وتم إعداد هذه القائمة وفقا لقانون أمريكي تم إصداره في صيف عام 2017، وأطلق عليه اسم "حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات".

ولا يقتضي هذا القانون فرض عقوبات على الأشخاص الذين يضمهم التقرير بشكل أوتوماتيكي، إلا أنه في نفس الوقت يقضي بإمكانية فرض هذه العقوبات عليهم مستقبلا.

ومن جانبه وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقرير بالعمل غير الودي ومضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بصفة عامة مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة موسكو أن تحد من شأن العلاقات مع واشنطن، وأنها ستمتنع عن اتخاذ خطوات جوابية، وستتابع تطورات الأحداث؟ كما أكد بوتين أن على روسيا، في ضوء هذا أن تهتم بالدرجة الأولى بإيجاد حلول للقضايا الداخلية، وأن تعمل وفق قاعدة "الكلاب تنبح والقافلة تسير."