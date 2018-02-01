أمريكا قلقة من تقارير عن "هجوم بالكلور" في سوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" بشأن تقارير تفيد بأن القوات السورية استخدمت مؤخرا غاز الكلور كسلاح في هجمات بمنطقة الغوطة الشرقية، بحسب رويترز.

في سياق متصل، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تعتزمان تبادل المعلومات حول تنفيذ معاهدة "ستارت".

وقالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستبعد في المستقبل فرض عقوبات ضد شركات تتعامل مع قطاع الدفاع في روسيا.

وتعطي المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية كلا البلدين حتى فبراير/ شباط 2018 لتقليل رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنتشرة إلى ما لا يزيد عن 1550 وهو أدنى مستوى منذ عقود.