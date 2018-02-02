بيونغ يانغ تحذر واشنطن وسيئول من إجراء مناورات عسكرية

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي في رسالة إلى الأمم المتحدة إن بلاده تحذر الولايات المتحدة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا مضت قدما في مناورات عسكرية مؤجلة مع كوريا الجنوبية بعد الأولمبياد الشتوي.

© REUTERS/ YIANNIS KOURTOGLOU الأردن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوريا الشمالية

وجاء في رسالة وزير الخارجية ري يونغ هو إنه في أي وقت جرت فيه تدريبات عسكرية مشتركة "تعرض سلام وأمن شبه الجزيرة الكورية لتهديد خطير ووصل الشك والمواجهة بين الكوريتين إلى أعلى مستوى، مما يوجد صعوبات وعقبات كبيرة أمام الحوارات التي تسنى إجراؤها بشق الأنفس"، حسبما نقلت رويترز.

وقالت الرسالة:

سنبذل كل جهد لتحسين العلاقات بين الكوريتين في المستقبل أيضا لكننا لن نقف مطلقا مكتوفي الأيدي إزاء التحركات الشريرة لعرقلة جهودنا، الولايات المتحدة "تضلل" الرأي العام بزعم أن إجراءاتها الصارمة أفضت إلى الحوار بين الكوريتين.

واتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تأجيل مناورات عسكرية مشتركة كانت مقررة في مطلع العام لحين انعقاد أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وقال جوزيف يون، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن كوريا الشمالية، يوم الخميس إن جميع الخيارات لا تزال مطروحة لحل الأزمة المتعلقة ببرنامج كوريا الشمالية للصواريخ النووية لكنه لا يعتقد أن إدارة ترامب قريبة من القيام بعمل عسكري.

ولم تجر كوريا الشمالية اختبارات صاروخية منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني 2017 ودخلت في حوار مع نظيرتها الجنوبية في يناير كانون الثاني، وهي أول محادثات في عامين أدت إلى خفض حدة التوتر بعد عام من تصاعد حدة الخطاب بين بيونجيانج وواشنطن.