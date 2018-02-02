الصين تنتشل ما يقرب من 13 مليونا من الفقر في 2017

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس نقلا عن بيانات حكومية إن الصين انتشلت 12.89 مليون شخص من سكان المناطق الريفية من الفقر في عام 2017، لتقلص مستوى الفقر العام لديها إلى 3.1 بالمئة.

ويبذل الحزب الشيوعي الحاكم جهودا للتصدي للفقر المتجذر في الريف الصيني ويهدف إلى زيادة الدخل السنوي لجميع السكان فوق خط الفقر الرسمي المحدد بمبلغ 2300 يوان (365.26 دولار) بحلول العام 2020.

وأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات بأنه جرى انتشال ما يصل إجمالا إلى 68.53 مليون من سكان الريف من الفقر خلال الفترة بين 2012 و2017.

وخفضت الصين مستوى الفقر لديها إلى 3.1 بالمئة بنهاية العام المنصرم من 4.5 بالمئة قبل ذلك بعام، لكن لا يزال لديها 30.46 مليون من سكان الريف يعيشون تحت خط الفقر على أقل من 2300 يوان.

وركزت البلاد في الآونة الأخيرة على تطوير صناعات جديدة مثل السياحة البيئية وكذلك على تشجيع زراعة المحاصيل النقدية في المناطق الريفية الفقيرة، حسبما نقلت "رويترز".

لكن هيئة مراقبة نهب الأموال العامة في الصين نبهت يوم الأربعاء إلى أن محاربة الفساد خلال عملية التخفيف من الفقر هي إحدى مهامها الرئيسية خلال السنوات الثلاثة المقبلة وطالبت بعقوبات صارمة ضد المسؤولين الذين يسيئون استخدام الأموال.

وقالت اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي في بيان إن مسؤول بلدية في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين أقيل من منصبه وتم تجريده من عضوية الحزب بعد اتهامه باختلاس 1.73 مليون يوان من أموال الإغاثة.