الاتحاد الأوروبي يتجه لضم دول جديدة من أجل مواجهة روسيا

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دعوة ست دول في شبه جزيرة البلقان في آن واحد للدخول في عضوية الاتحاد، في محاولة لمحاربة النفوذ الروسي والتعامل مع ملف الهجرة.

© AFP 2018/ Patrick Hertzog الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا 6 أشهر إضافية

فبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرس اقتراحا بتوجيه الدعوة لست دول من أجل دخولها في عضوية الاتحاد.

الدول الست هي ألبانيا وصربيا والجبل الأسود وجمهورية كوسوفو ومقدونيا والبوسنة والهرسك، ويرجع السبب وراء دعوة الاتحاد الأوروبي لهذه البلدان

هو أن هذه البلدان سمحت بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين مما أدى لأزمة في أوروبا.

كما يخشى الأوروبيون من جهة أخرى أن تعزز روسيا نفوذها في المنطقة، وبأن تقدم خدماتها لهذه الدول كشريك بديل عن الاتحاد الأوروبي.

ويشير التقرير الذي نشرته الصحيفة والذي من المفترض نشره يوم الثلاثاء، بأن الموعد النهائي لعملية الانضمام هي في عام 2025 ولا يعتبر هذا التاريخ نهائيا،

ولكن كحافز من أجل المضي بعملية المفاوضات مع هذه الدول من أجل الانضمام، يذكر بأن صربيا والجبل الأسود بدأت مفاوضات الانضمام للمنظمة.

للعلم، إن آخر بلد انضم لعضوية الاتحاد هو كرواتيا في 2013، كما أعلنت دولة واحدة رغبتها في الخروج من الاتحاد وكانت بريطانيا في 2016.