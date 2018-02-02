عاصفة قوية تضرب جميع أنحاء نيوزيلندا

تسببت عاصفة قوية في الإضرار بالطرق واقتلعت أشجارا وأسقطت خطوط الكهرباء في نيوزيلندا، اليوم الجمعة 2 فبراير / شباط.

وتعرض مئات السائحين في البلاد لأضرار بسبب العاصفة، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وطالبت السكان بعدم السفر برا بسبب العاصفة المدارية، هذا الأسبوع، الذي رافقته أمطار غزيرة أغرقت مدينة ديوندن الجنوبية وبلدة بولر على الساحل الغربي.

وذكرت السلطات المحلية أن سوء الأحوال الجوية ألحق أضرارا بطريق رئيسي حول هاست، التي تبعد 426 كيلومترا شمال غربي ديوندن، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات السياح في البلدة، وفقا لـ"رويترز".

وذكر بيان مجلس منطقة وستلاند أن هناك ما لا يقل عن 600 سائح في هاست، يتم تقييم احتياجاتهم، وفقا لـ"رويترز"، بينما قالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة تتجه إلى جنوب شرقي البلاد.