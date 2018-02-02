تيلرسون يشبه الصين بالاستعمار الأوروبي ويسخر من روسيا

© Sputnik. Sergei Guneev تيلرسون يلمح لحدوث انقلاب عسكري في فنزويلا

ذكرت صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية، أن تيلرسون حذر، أمس الخميس 1 فبراير / شباط، من أن الدول الغربية على دراية بما تقوم به الصين، مشيرا إلى أنها تعيد إلى الأذهان حقبة الدول الاستعمارية الأوروبية، مشيرة إلى أنه سخر أيضا من روسيا التي قال إنها تبيع الأسلحة إلى حكومة في المنطقة وصفها بأنها سلطوية وغير صديقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في جامعة تكساس قبل بدء جولة تشمل خمس دول في أمريكا اللاتينية، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى تغيير نظام الحكم في فنزويلا، لكنه قال: "إذا آثر مادورو التنحي عن السلطة من تلقاء نفسه سيكون ذلك أسهل، وفقا للصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى قول تيلرسون: "تنامي الوجود الروسي في المنطقة يجعلنا نشعر بالقلق"، مضيفا: "يجب أن تبقى منطقتنا بعيدة عن القوى البعيدة التي لا تشاركنا قيم المنطقة".

وأوضح تيلرسون أن العديد من الأنشطة التجارية الصينية غير عادلة وتضر بالدول التي تتعامل معها خاصة في المجال الصناعي، مضيفا: "أمريكا اللاتينية لا تحتاج قوى استعمارية جديدة".



