بيلاروسيا: لم يشارك أي من العسكريين البيلاروس بعمليات عسكرية في ليبيا

نفت بيلاروسيا أن يكون عسكريون تابعون لجيشها قد شاركوا في عمليات عسكرية في ليبيا.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori إطلاق سراح خبير عسكري بيلاروسي بعد أكثر من 6 أعوام من الاعتقال في ليبيا

مينسك — سبوتنيك . قال رئيس المكتب الصحفي، والمتحدث باسم الإدارة الرئيسية للعمل الأيديولوجي بوزارة الدفاع البيلاروسية، فلاديمير ماكاروف، اليوم الجمعة 2 فبراير / شباط: "لم يشارك أي من العسكريين البيلاروس في الأعمال العسكرية في ليبيا".

وأضاف لوكالة "سبوتنيك": "لم يشارك أي عسكري من القوات المسلحة البيلاروسية، في الصراع العسكري في ليبيا"، مشيرا إلى أنه ليس لديه معلومات حالياً، حول الإفراج عن مواطنين بيلاروس في ليبيا".

وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، ليف دينغوف، أعلن، في وقت سابق، عن إطلاق سراح الخبير العسكري البيلاروسي، فياتشيسلاف كاتشورا، الرئيس السابق لأركان الفصيلة 334 من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات السوفياتية، بفضل جهود روسيا.

وقال دينغوف لوكالة " سبوتنيك" بهذا الصدد: "بعد مفاوضات طويلة تمكنا من الإفراج عن فياتشيسلاف كاتشورا، الذي كان معتقلا في ليبيا على مدى ست سنوات ونصف"، مشيرا إلى أن رئيس الشيشان شارك شخصيا في مسألة الإفراج عنه بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية ومجموعة التواصل لشؤون التسوية الليبية.

يذكر أن كاتشورا كان قد قدم إلى ليبيا في يونيو / حزيران 2011، كجزء من مجموعة من المتخصصين الدوليين من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

وفي أغسطس / آب 2011، تم احتجاز المجموعة من قبل الثوار، الذين اتهموهم بالتعاون مع نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وتم في وقت لاحق، إطلاق سراح قسم من المعتقلين، لكنه مصير كاتشورا مازال غير معروف حتى الآن.



